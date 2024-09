Les prix du Hyundai Ioniq 5 restylé nous paraissent assez risqués

Comme son cousin le Kia EV6, le Hyundai Ioniq 5 vient de recevoir son restylage de mi-carrière. A cette occasion, il évolue assez peu sur le plan du style extérieur, change un peu l’ergonomie de sa planche de bord à l’intérieur et améliore sa technologie de batterie.

Et on connaît maintenant son prix : ce sera 44 800€ en entrée de gamme pour la version équipée des batteries de 63 kWh avec le moteur de 170 chevaux et la finition Intuitive (donnée pour 440 km d’autonomie maximale), comprenant déjà les aides à la conduite de niveau 2, la caméra de recul, les radars avant et arrière ou les grands écrans de la planche de bord.

Il faudra compter sur un prix de 48 800€ pour la grosse batterie de 84 kWh avec le moteur de 229 chevaux également en finition Intuitive (donnée pour 570 km d’autonomie maximale), ou carrément 62 800€ pour ces mêmes grosses batteries avec la configuration bimoteur de 325 chevaux (uniquement disponible en finition Executive).

Plus cher que ses rivaux

Sachant que le modèle n’a plus droit au bonus écologique français, le Hyundai Ioniq 5 se retrouve sensiblement plus cher que ses principaux rivaux : comptez par exemple 45 990€ pour un Volkswagen ID.4 Pro 286 doté de batteries de 77 kWh (572 km d’autonomie maximale annoncée), avant le bonus écologique 2024 de 4 000€. Ou 46 990€ pour un Renault Scénic E-Tech Electric à grosses batteries (autonomie maximale de 625 km) avant bonus écologique. Il faudra sans doute de bonnes remises chez Hyundai pour arriver à vendre ce Ioniq 5 restylé, mais le constructeur en pratiquait de toute façon déjà chez nous. Par rapport à ces concurrents-là, il peut aussi mettre en avant son architecture électrique à 800 volts permettant de recharger plus vite en courant continu.