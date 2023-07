Les prix du nouveau Honda CR-V démarrent à 54 980 €

En attendant de le découvrir dans les showrooms du constructeur en août, Honda dévoile les tarifs, les équipements et la gamme du CR-V. Si le modèle précédent débutait à 42 970 €, le nouvel opus grimpe d’une belle marche en s’affichant à partir de 54 980 €. La marque compte sur le nouvel ZR-V, mesurant 4,57 m, et facturé à partir de 47 450 € pour conserver ses clients. En effet, le CR-V a grandi de 10 cm pour atteindre 4,70 m.

Surtout, Honda mise davantage sur les offres de financement (objectif de 75 %) pour convaincre. Lorsque les loyers actuels pour le ZR-V atteignent environ 525 €/mois, ceux du CR-V débutent à 599 €/mois.

La gamme du SUV japonais s’articule selon trois offres. Le niveau Executive dispose de la motorisation hybride à deux roues motrices et s’échange contre 54 980 € (599 €/mois). Sa dotation est complète puisqu’il s’équipe de la sellerie cuir, des sièges électriques, du toit ouvrant, de la caméra à 360°, l’Apple CarPlay sans fil ou encore la peinture métallisée.

Le deuxième niveau, Advance, conserve la même motorisation, mais profite de quatre roues motrices. Proposé à 57 980 € (649 €/mois), il se dote en plus des projecteurs adaptatifs, des sièges électriques à mémoire, d’un système audio Bose à 12 HP, de l’affichage tête haute…

Enfin, le haut de gamme Advance Tech est le seul niveau à proposer la technologie hybride rechargeable, uniquement en deux roues motrices. Affiché 63 150 € (699 €/mois), il complète l'offre de l'Advance de 12 capteurs de stationnement, de la connectivité My Honda+ et du Parking Pilot. C’est d’ailleurs sur cette version que la marque mise le plus avec 60 % des ventes estimées puisque les déclinaisons hybrides simples seront soumises au malus. Honda espère vendre 2 400 unités (toutes versions confondues) sur les 12 premiers mois de commercialisation.

L’offre du Honda CR-V est simple et claire puisque les options sont inexistantes, ou presque. Seules les teintes « Diamant Brillant » et « Rouge Cristallin » sont facturés en sus au prix de 200 €.

C’est sur sa version haut de gamme que la marque mise le plus avec 60 % des ventes estimées. À noter que les ventes aux entreprises devraient être majoritaires.

Un hybride rechargeable pas comme les autres

Pour rappel, le nouveau CR-V inaugure une inédite chaîne de traction hybride rechargeable. D’une puissance cumulée de 184 ch, l’ensemble utilise le bloc thermique déjà vu dans la Civic et deux moteurs électriques. Le premier a pour rôle de propulser les roues motrices dans la plupart des situations (comme le bloc thermique), le second charge la petite batterie (1,05 kWh). La seconde batterie (17,8 kWh brut) permettra de rouler en électrique sur une distance de 82 km.

En plus de pouvoir recharger cette batterie sur prise, Honda a prévu un mode permettant de gagner des kilowatts tout en roulant, à l’image d’une hybride simple. Cependant, les données telles que la puissance de régénération et la surconsommation que cela engendrera ne sont pas connues. En revanche, on sait que la consommation en cycle mixte, batterie déchargée, s’élève à 6,2 l/km.

Les commandes du nouveau Honda CR-V seront ouvertes au mois d’août, pour des livraisons prévues dès septembre pour la version e:PHEV. L’hybride simple suivra peu de temps après.