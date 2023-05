Honda CR-V (2023) : le nouveau SUV hybride rechargeable, ou pas

L’heure de la retraite a sonné pour l’actuel CR-V, apparu en 2018. Son remplaçant, tout juste dévoilé, ne dépaysera pas les habitués du modèle actuel, puisqu’il est facilement reconnaissable. Pourtant, l’ensemble est plus moderne, la face est totalement nouvelle avec une calandre plus discrète et des optiques qui s’affinent. À l’arrière, la lunette plus inclinée lui donne davantage de dynamisme. Quant aux feux, leur dessin est proche du CR-V actuel. A défaut d’originalité, l’ensemble est réussi.

L’intérieur aussi respire le sérieux, comme à l’accoutumée chez la firme japonaise. L’écran du système multimédia est désormais situé tout en haut de la planche de bord, tandis que les buses d’aérations sont reléguées un étage plus bas. Ces dernières sont dissimulées dans une grille en nid d’abeille qui court sur toute la largeur de la planche de bord. Juste en dessous, les commandes physiques sont dédiées à la climatisation. Dans son ensemble, la partie haute semble calquée sur celle de la Honda Civic.

La console centrale en hauteur reçoit un rangement, des prises USB, ainsi que les commandes de la boîte automatique. Quant au conducteur, il fait face à une instrumentation numérique.

Plus long de 10 cm (4,70 m), le nouveau CR-V voit son empattement allongé de 40 mm pour offrir plus d’espace aux places arrière (+ 16 mm pour les genoux), avec en prime des dossiers inclinables. Un bon point, qui est pourtant gâché par la disparition du troisième rang. Ceux qui souhaitent conserver la possibilité de transporter sept passagers iront donc voir la concurrence.

Au niveau volume d’emport, ce SUV se défend assez bien avec 579 ou 689 litres, selon la mécanique choisie. Pour la première fois, le CR-V est proposé en hybride rechargeable e:PHEV doté d’une batterie de 17,7 kWh. Étonnamment, ce n’est pas cette déclinaison qui propose le coffre le plus petit, notamment grâce à la disposition de l’accumulateur. Dixit Honda, ce dernier assurera une autonomie de 82 km, pourra être rechargé à 100 % en deux heures et demie (à une température de 25°).

Deux hybrides au programme

Les deux déclinaisons, hybride rechargeable (e:PHEV) et hybride simple (e:HEV) cumulent une puissance de 184 ch, identique à la Civic. D’ailleurs, ce n’est pas leur seul point commun. Économie d’échelle oblige, la mécanique de la berline vient se greffer sous le capot du SUV. Son

fonctionnement est un peu particulier puisqu’un moteur électrique se charge d’entraîner les roues avant dans la plupart des situations. Un second moteur électrique a pour mission de recharger la petite batterie (1,05 kWh). Le bloc thermique est utilisé, soit en tant que générateur pour alimenter le moteur électrique, soit en tant que propulseur via les roues motrices.

Si les organes mécaniques sont repris de la berline, le nouveau SUV aura droit à deux types de transmission : deux roues motrices pour l’hybride rechargeable, deux ou quatre roues motrices pour l’hybride simple.

Le nouveau Honda CR-V débarquera dans le courant de l’année et tentera de titiller le Nissan X-Trail, le nouveau Renault Espace ou encore le Peugeot 5008. Seulement, tous les trois proposent sept places.