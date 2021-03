Les SUV font voyager… avec leur nom

En réponse à

En effet, les mairies devraient faire respecter l'interdiction de se garer sur les trottoirs. Dans certaines rues les piétons doivent marcher sur la chaussée notamment le soir.

Surtout, les maires portent une part de responsabilité dans le développement de ces stupides SUV avec des ralentisseurs souvent pas aux normes. Idem pour les idiots qui détruisent des radars, sans ça on aurait comme dans beaucoup de pays des radars urbains (villes et villages) plutôt que des ralentisseurs et des chicanes. On a bien des radars pédagogiques presque dans tous les villages mais hélas beaucoup de Français ne comprennent que la répression.