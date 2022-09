Les SUV sont-ils devenus les voitures les plus écologiques du marché ?

Les écologistes détestent les SUV. Et pour cause : ces engins hauts sur pattes, pénalisés sur le plan aérodynamique et plus lourds que les voitures normales, consomment davantage de carburant. D'après une étude de Jato Dynamics en 2021, on estime qu'un SUV émet environ 18% de CO2 en plus qu'une berline équivalente. Il y a quelques années, l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) considérait même que l'essor des SUV sur tous les marchés du globe était à l'origine de la deuxième plus forte hausse de CO2 dans le monde. Dans ce contexte, comment pourrait-on oser affirmer que les SUV permettent de réduire ces émissions de CO2 sur le Vieux Continent ?

Pour comprendre cette affirmation étrange, il faut étudier dans le détail les chiffres de Jato Dynamics sur l'évolution des émissions de CO2 automobiles en Europe. L'organisme détaille en effet les émissions de CO2 par type de voiture. Sans surprise, les SUV (représentant désormais 45% du marché automobile total en Europe !) affichent les plus mauvaises émissions de CO2 moyennes. Les SUV vendus en Europe en 2021 rejetteraient en effet en moyenne 107,9 g/km de CO2, contre 97,7 g/km de CO2 pour les voitures compactes et 76,9 g/km de CO2 pour les citadines. En moyenne, ces SUV génèrent 13% de CO2 en plus que les voitures à la carrosserie plus traditionnelle. Mais les experts de Jato notent un autre phénomène : l'année dernière, 35 des 85 voitures 100% électriques disponibles sur le marché automobile européen étaient des SUV. Ces SUV couvraient ainsi 41% du marché des véhicules électriques contre 24% en 2019. Ajoutez à cela le fort développement de la technologie hybride rechargeable chez les SUV, toujours fortement avantagée par le processus d'homologation WLTP par rapport aux moteurs exclusivement thermiques, et vous obtenez la statistique incroyable du tableau ci-dessous : en 2021, les nouveaux SUV familiaux de taille intermédiaire vendus en Europe (Audi Q5, BMW X3, Peugeot 5008...) généraient en moyenne moins de CO2 que les citadines avec 65,4 g/km de CO2 contre 76,9 g/km pour ces dernières !

Les SUV sont obligés de s'électrifier

Alors, comment arriver à un tel résultat ? Pour une raison finalement très simple : les SUV sont bien les voitures qui consomment et polluent le plus. Les constructeurs automobiles ont donc dû s'adapter aux normes européennes très strictes de ces dernières années en électrifiant massivement ces véhicules. Vendus en moyenne de plus en plus chers, ces SUV peuvent de toute façon se permettent d'embarquer de très coûteuses motorisations hybrides rechargeables et 100% électriques. C'était tout simplement la seule façon de continuer à les vendre pour satisfaire la demande toujours plus forte en matière de SUV. Même s'ils s’électrifient eux aussi, les petits modèles ont plus tendance à conserver des groupes motopropulseurs thermiques à bas prix pour rester attractifs sur le plan économique. A l'inverse, les modèles de grand luxe vendus au compte-goutte conservent de gros moteurs à pistons ultra-puissants pour le moment, même si eux aussi commencent à augmenter sensiblement leurs parts de versions hybrides et électriques.

Jato constate bien que les SUV ont davantage réduit leurs émissions de CO2 en 2021 que toutes les autres catégories de voitures. Mais cela ne rend pas plus vertueux pour autant ces modèles sur le plan écologique quand on les compare avec des véhicules de taille équivalente à la carrosserie plus traditionnelle (berlines, compactes et breaks). Et on rappelle que Jato ne compile que les données de CO2 relatives aux émissions des voitures pendant leur roulage. Or, un SUV électrique génère aussi du CO2 et de la pollution à cause de la fabrication de ses grosses batteries. Sans parler du problème des SUV hybrides rechargeables utilisés en-dehors de leur fenêtre d'efficience et des chiffres d'homologation WLTP, qui deviennent vite aussi gloutons que les modèles thermiques...