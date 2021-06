En moyenne, un SUV émet 18 % de CO2 en plus qu'une berline équivalente

Ce n'est désormais plus un secret, un SUV a un impact carboné supérieur à une voiture équivalente plus basse, et donc plus aérodynamique et légère. Mais un graphique valant mille mots, le tableau révélé ici par le cabinet Jato Dynamics met une image sur ce phénomène désormais bien connu, qui a fait que le marché automobile global a vu ses émissions de CO2 grimper en Europe ces dernières années, marquant une inflexion à la baisse entamée voilà plus de vingt ans.

A segment équivalent, un SUV émettrait ainsi 18 % de CO2 en plus par rapport à une berline équivalente. Il faut ainsi comparer un Peugeot 3008 avec une 308, un Ford Kuga avec une Focus ou encore un BMW X5 avec une Série 5. A chaque fois, le SUV consomme plus de carburant, et émet plus.

Les 18 % sont une moyenne, largement portée par les gros modèles de SUV, mais Jato précise que même les plus petits SUV affichent un bilan défavorable face à une auto équivalente. C'est donc le cas d'un Renault Captur ou d'un Peugeot 2008 en face d'une Clio ou d'une 208.