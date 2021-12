Les tops/flops de la rédaction 2021 (1/10)

Mon top : « Stellantis, un géant à l'ADN français »

Le groupe Stellantis a été mis sur orbite début 2021. Ce géant industriel qui comprend désormais 14 marques est né de la fusion des groupes Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et PSA. Si la répartition s’est faite à hauteur de 50/50 on constate la très forte influence française dans ce groupe américano-franco-italien. En effet, les postes stratégiques sont occupés par des compatriotes à commencer par le patron, Carlos Tavares, le plus Français des Portugais qui a réalisé toute sa carrière chez des constructeurs tricolores (Renault/PSA) ou encore Maxime Picat, directeur de Stellantis en Europe, Jean-Philippe Imparato passé aux commandes d’Alfa Romeo, Christian Meunier à la tête de Jeep ou encore Jean-Pierre Ploué, qui supervise le design global des marques européennes du groupe (Fiat, Abarth, Alfa, Lancia, Peugeot, Citroën, DS, Opel).

Carlos Tavares a reconduit la recette appliquée au moment du rachat d’Opel par PSA en mutualisant les éléments techniques mais en laissant le « lead » à un constructeur sur le développement d’un produit. Cette recette fonctionne déjà puisque le jeune groupe Stellantis affichait au premier semestre une rentabilité record. Un géant est né et ses fondations sont françaises. Il faut maintenant confirmer, sur des marchés comme la Chine, se développer aux Etat-unis où Chrysler est déjà implanté, et surtout aborder de la meilleure manière possible le virage de l’électrique. Si Stellantis se donne les moyens de ses ambitions, il devrait rapidement s’imposer comme le premier groupe automobile mondial devant Toyota et Volkswagen ou encore Renault, à qui cette fusion a été proposée en premier.

Mon flop : « Roulez électrique mais débrouillez vous »

Le 12 octobre 2020, le ministère des Transports réunissait en grande pompe les collectivités territoriales et les grandes entreprises (Total, Leclerc, etc.) pour signer une charte les engageant dans le processus de déploiement de 100 000 bornes de recharge en France d’ici la fin 2021. En cette fin décembre, le pari du gouvernement est loin d’être rempli car selon le baromètre du ministère de la transition écologique, tout juste 50 000 points de recharge étaient ouverts au public. Ces 49 914 points de recharge sont répartis dans 20 621 stations de recharge, ce qui n’offre pas un maillage territorial exceptionnel.

Conscient de cet échec, l’État a mis une nouvelle fois la main à la poche en débloquant 500 millions d’euros supplémentaires à ce chantier dont 200 millions d’euros pour prolonger le programme « Advenir », déjà doté de 100 millions d’euros à son lancement en 2020. Ce programme a pour but de financer les bornes sur la voirie, les parkings, ou dans les copropriétés.

Comment se montrer rassurant et crédible lorsque d’un côté, on pousse l’automobiliste vers l’électrique en perfusant le marché à coup de bonus et de primes diverses (prime à la casse, primes régionales/locales, aide à l’installation de wallbox), en programmant l’arrêt des moteurs thermiques pour 2035, en interdisant l’accès des métropoles aux véhicules « polluants » et en pénalisant financièrement certains acheteurs de véhicules à travers le malus. Alors qu’en face, on peine à respecter un plan de déploiement d’infrastructures de recharges publiques, vitales pour ce type de véhicule à l’autonomie comptée, sujettes aux conditions climatiques et au maillage territorial des bornes de recharge ?

A cela il faut ajouter des prix de recharge totalement occultes qui peuvent varier du simple au double, des systèmes de paiement différents et l’impossibilité de savoir si une borne publique est occupée et fonctionnelle en temps réel. L’automobiliste ne peut compter que sur lui-même en s’installant impérativement une wallbox à domicile et en organisant ses déplacements. Et surtout en se montrant patient, très patient. Roulez électrique, mais débrouillez-vous.

Mon voeu pour 2022 : tout d'abord merci pour votre fidélité et votre interactivité à travers les différents contenus de Caradisiac. La grande majorité des commentaires sont pertinents, constructifs et nous donnent régulièrement des idées de sujets à traiter. Bien que 2022 ne s'annonce sous les meilleurs auspices, je vous souhaite à tous santé, réussite et un 13 eme mois ;)