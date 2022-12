Les tops/flops de la rédaction 2022 (2/14)

Top : le Bioethanol en grande forme

La tendance haussière de l’E85 était déjà palpable en début d’année mais la flambée des prix des carburants survenue à l’automne 2022 a fait exploser la demande. La filière a vu ses ventes grimper de + 85 % sur un an. Sur les 11 premiers mois de l'année, 31 500 immatriculations de modèles dits "flex-E85 d'origine" se sont ajoutées aux 113 000 boîtiers installés. À l’heure actuelle le parc Français roulant à l’E85 atteint un peu plus de 300 000 voitures selon les chiffres de la filière. C’est aussi sans compter sur une bonne partie d’automobilistes qui injectent un certain pourcentage d’E85 dans des véhicules essence non convertis. Ce constat se reflète dans les volumes de carburants distribués à la pompe. Depuis le début de l'année, l'E85 représente 6,35% des ventes d'essences, contre 4% en 2021.

L'E85 affiche un tarif à la pompe imbattable qui le rend intéressant pour limiter ses coûts malgré la surconsommation d'environ 25% qu'il occasionne. En un an, l'économie est estimée à 540 euros par la filière française du bioéthanol pour un véhicule qui roulerait 13,000 km et une consommation de 7 litres aux 100 km.

Flop : les SUV ont tué la Fiesta

Mi-octobre, le constructeur américain a annoncé l’arrêt de la production de la Fiesta après presque 50 ans de bons et loyaux services sur le Vieux Continent. La raison officielle : se concentrer sur l’électrique. En effet, Ford s’est, à son tour, engagé massivement dans la course à l’électrique, ce qui induit une modernisation complète des usines existantes et notamment celle de Cologne où est produite la Fiesta depuis 1976. Après arbitrage, le constructeur a choisi de balayer d’un revers de la main la Fiesta, dont la marge était trop faible, au profit d’un SUV (encore !) électrique qui sera produit avec Volkswagen sur base d’ID.3 et d’ID.4. La Fiesta est aussi et surtout une victime collatérale du Puma - un SUV toujours - venu grignoter ses parts dans la catégorie des citadines polyvalentes. La Fiesta disparaît et j’en suis triste. Cette voiture était, à mon sens, l’une des meilleures de sa catégorie. Un modèle sympathique aux tarifs ajustés, aux motorisations performantes et au châssis affûté.

Mon souhait pour 2023

La tentation du gouvernement de taxer les énergies alternatives est grande mais, pour l'heure, rien n’est engagé. Croisons les doigts pour que l'E85 continuent d'être distribué à des tarifs canon et pour longtemps.