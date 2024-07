Les Toyota Corolla des JO ont un petit truc en plus

En 2021 (en non 2020, Covid oblige), les Jeux Olympiques se sont déroulés à Tokyo. Vous l’avez oublié ? Ce n’est pas grave. Toyota était déjà partenaire à l’époque. Partenaire signifie fournir des véhicules aux athlètes et à leurs équipes. Et plus particulièrement, aux équipes de cyclistes. Mais pas que.

En plus de mettre à disposition 80 Corolla TS (c’est beaucoup), Toyota a mis en place un dispositif d’identification des équipes de cyclisme. Ainsi, les Corolla de chaque équipe arboreront le drapeau du pays sur les coques de rétroviseurs.

L’idée leur est venue pendant les J.O de Tokyo. Toyota a constaté que certaines équipes cyclistes utilisaient différents accessoires représentant leur drapeau national afin d’identifier leurs véhicules lors des courses.

Le résultat rend bien et fait penser à Mini. Ce qui prouve une fois de plus que la personnalisation des véhicules peut donner des choses fun. Personnalisation de plus en plus rare chez les généralistes.