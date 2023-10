Bien sûr, il y a ici des centaines de camping-cars, des grands et des très grands, des moyens et des petits, pour tous les goûts et toutes les envies ; ils sont vans, capucines, intégraux ou profilés. Le Salon des Véhicules de Loisirs, qui se tient jusqu’à dimanche prochain au parc des expositions de Paris Nord Villepinte, est le royaume des véhicules habitables, ces véhicules de loisirs dont l’engouement ne se dément pas. Mais il y a aussi quelques originalités qui méritent le détour, et que vous allez pouvoir découvrir dans ce reportage.

dailymotion Les vans les plus originaux du Salon des Véhicules de Loisirs (Reportage vidéo)

Le Kangoo devient mini-van

Incontournable de cette 57e édition, le Citroën Type Holidays, un van aménagé carrossé comme un Type H. Chez Bürtsner, c’est le Renault Kangoo qui se met au vert. Deux possibilités : la version courte du Kangoo et sa tente de toit, ou la version longue et son toit relevable. Deux vrais mini van, ou micro camper, astucieux et bien pensés.



L’originalité peut aussi être un luxe, comme avec le Mercedes Classe V Marco Polo, top du top en matière de van aménagé. Confort et agrément garantis, tarifs en proportion… Il y a aussi quelques carrossiers et aménageurs qui se démarquent du lot commun, en misant sur cette originalité et en proposant des fourgons aménagés quasiment sur-mesure, presque uniques, en tout cas pas comme les autres. Carriage, une entreprise installée près de Grenoble, en est une parfaite illustration.