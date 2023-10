Tout savoir sur le véhicule de loisirs, de C comme camping-car, à V comme van.

Il est certains secteurs pour qui le Covid n’est pas qu’une énorme crise sanitaire. C’est aussi, parfois, un booster économique. C’est ainsi que la filière des véhicules de loisirs a enregistré des hausses sans précédentes dès la fin du confinement de 2020. L’année suivante, plus de 30 000 maisons à roues ont été immatriculées dans le seul hexagone, un chiffre qui a grimpé à 100 000 pour les différents fabricants français exportant partout dans le monde.

Les constructeurs suivent la tendance de près

Évidemment, l’inflation et l’augmentation des prix sont passées par là, et les ventes se sont assagies depuis. Mais l’engouement reste intact. Du coup, le salon des véhicules de loisirs qui ouvre ses portes aujourd’hui, pour les refermer le 14 octobre prochain, risque de dépasser ses scores de l’an passé, ou 91 000 visiteurs s’étaient pressés au Bourget. Les constructeurs automobiles ont d'ailleurs parfaitement saisi le message et l'enthousiasme du public puisque, à titre d'exemple, Stellantis sera présent avec trois marques, Citroën, Fiat et Peugeot, soit un nombre supérieur à celui que le groupe avait envoyé au Mondial de l'auto.

Cet emballement pour ce mode de déplacement, de vacances, et parfois de vie, ne pouvait nous laisser indifférents. C’est pourquoi, tout au long de cette 57e édition, qui se tient au parc des expos de Paris Nord Villepinte, Caradisiac vous tiendra informé de toutes les tendances dans l’air du temps, des nouveautés du moment et des modèles les plus délirants. Nous irons également à la rencontre des adeptes du camping-car et des « vanlifers » qu’ils soient convaincus depuis peu, ou aficionados depuis longtemps.

En général, ces initiés connaissent sur le bout des doigts les différents types de modèles du marché et sont parfaitement au fait de ce que signifie « capucine », « intégral », « profilé », « van » ou « fourgon aménagé ». Pour tous les autres, nous avons concocté un petit dico du véhicule de loisirs (pardon, du VDL). Alors suivez le guide, pour mieux arpenter les 55 000 m2 et les 160 stands de Villepinte.