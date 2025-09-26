Les voitures les moins chères du Salon de Lyon

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Ford Puma : 1.0 MHEV 125 Titanium : 21 900 €

Ford pratique une offre spéciale salon sur le Puma. Cette version vendue sous les 22 000 € est équipée d’une motorisation à hybridation légère et profite surtout d’un très fort contenu en équipements de série sur cette finition Titanium : écran tactile 12' compatible CarPlay et Android, l’instrumentation numérique de 12,8", la caméra de recul, les projecteurs LED et le compartiment de rangement sous le plancher du coffre.



Dacia Sandero Stepway Extreme Eco-G 100 : 18 450 €





La citadine polyvalente de Dacia reste une valeur sûre. Ici, en finition « haut de gamme », Stepway Extrême, elle embarque quasiment le meilleur du catalogue comme la camera recul, le media display avec connexion Android et Carplay. La version présentée au salon de Lyon est équipée d’une motorisation à bicarburation essence/GPL très économique à l’usage.

Tesla Model 3 Propulsion : 37 000 €

La berline électrique tout équipée est vendue à prix canon. Cette version Propulsion annonce 500 km d’autonomie et une V-Max de 200 km/h. Le réseau de Super chargeurs Tesla et le planificateur d’itinéraires très efficaces rassurent pour une première incursion dans l’électrique.

Fiat Grande Panda hybride 1.2 110 ch : 17 900 €

Dans sa nouvelle version thermique à hybridation légère, la Fiat Grande Panda brille sur le plan de l’habitabilité, affiche un design enjoué, se montre confortable et profite d’une motorisation efficace tout en restant frugale. Banale à conduire et sans prétentions dynamiques, elle coûte moins cher que ses concurrentes des marques généralistes

MG 3 Hybrid+ : 19 990 €

La MG 3 possède de solides arguments pour s’imposer comme la meilleure citadine hybride du marché, à commencer par son prix ultra-agressif, sa garantie de 7 ans et son équipement très complet. Malgré quelques défauts, elle consomme aussi très peu.