Les voitures les plus sûres de 2025 d’après l’EuroNCAP, mais aussi les moins bien notées

Même si on attend toujours l’évaluation de toutes les voitures basées sur la plateforme « Smart Car » de Stellantis (Citroën C3, Citroën C3 Aircross, Fiat Grande Panda, Opel Frontera…), l’EuroNCAP teste généralement la plupart des nouveautés du marché automobile européen selon son protocole de mesures.

L’organisme revient justement sur son classement de tous les modèles passés par son laboratoire sur l’année 2025, avec les meilleurs élèves et les véhicules les moins bien notés.

La Mercedes CLA est la voiture la plus sûre de 2025

C’est la Mercedes CLA de seconde génération qui s’en sort le mieux parmi tous les véhicules neufs mesurés par l’EuroNCAP en 2025, avec une note de 94 % pour la protection des occupants, 89 % pour la protection des enfants, 93 % pour la protection des piétons et 85 % pour l’efficacité des aides à la conduite. Elle devance ainsi la Tesla Model 3 avec respectivement 90 % pour la protection des occupants, 93 % pour la protection des enfants, 89 % pour la protection des piétons et 85 % pour les aides à la conduite.

Petite surprise, la troisième est une nouvelle citadine électrique chinoise pas encore commercialisée en France : on parle de la Firefly de Nio, qui réalise elle aussi un joli score malgré sa petite taille. A noter d’ailleurs que le top 5 de l’année 2025 de l’EuroNCAP est exclusivement composé de voitures électriques (même si la Cla est également disponible en version essence à hybridation légère).

Qui sont les mauvais élèves ?

De l’autre côté du classement, on trouve logiquement des modèles moins récents de conception : le Volkswagen T-Cross, un petit SUV citadin thermique lancé en 2018, ferme la marche avec 74 % de protection des occupants, 81 % de protection des enfants, 60 % pour la protection piéton et 57 % pour les aides à la conduite. La Dongfeng Box, inconnue chez nous pour l’instant, est avant-dernière et le Hyundai Inster est troisième sur ce « podium inversé ».

Rappelons que le barème de l’EuroNCAP a été sensiblement durci ces dernières années, notamment sur les critères de protection des piétons et d’évaluation des aides à la conduite embarquées de série.