Les voleurs s'étaient spécialisés dans les pare-chocs de Clio 4

Pas besoin d'avoir une voiture de luxe pour attirer les voleurs ! D'ailleurs, dans le classement des véhicules les plus volés, on trouve de nombreuses citadines populaires. Celles-ci sont surtout dérobées pour faire des pièces détachées, qui sont désormais faciles à écouler sur des sites comme Le Bon Coin.

Au point que certains se spécialisent dans un domaine. Ainsi à Fontenay-sous-Bois, dans le Val de Marne, un groupe s'en prenait aux boucliers de Clio 4 ! Le gang en aurait dérobé entre 150 et 200 depuis un an et demi.

Comme le raconte Le Parisien, leur aventure a pris fin le week-end dernier. La police a été mise sur la piste suite à un coup de fil : plusieurs hommes ont été vus en train de charger des pare-chocs dans un utilitaire. Les forces de l'ordre ont trouvé 22 boucliers dans le véhicule !

Quelques jours auparavant, une vague de plaintes avait déferlé sur le commissariat de Fontenay : 21 suite à des vols dans la nuit du 6 au 7 avril. Les policiers ont pu d'ailleurs voir une annonce sur le Bon Coin, en date du 12 avril. Le vendeur laissait le choix entre plusieurs coloris de pare-chocs !

Trois personnes ont été arrêtées sur le coup, dont un mineur de 15 ans. Une quatrième l'a été par la suite en début de semaine.