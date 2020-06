Lexus annonce la toute nouvelle IS

Même si elle a été éclipsée ces dernières années par les SUV chez Lexus, la berline IS est pourtant toujours là, et va même être renouvelée très prochainement. Le 9 juin, la marque japonaise dévoilera depuis le japon, en direct sur Internet, la quatrième IS qui entend bien rester l'une des références en matière de berline à haute efficience mécanique.

La première image montre une poupe qui devrait rester particulièrement travaillée, avec toutefois une première nouveauté visible : un éclairage en forme de bandeau lumineux, qui semble devenir à la mode dans l'automobile.

Côté motorisation, le quatre cylindres atmosphérique 2.5 devrait perdurer, dans sa version hybride pour l'Europe. Le diesel ayant disparu depuis bien longtemps, il ne restera donc que de l'hybride, et une hypothétique variante IS F, annoncée par la rumeur avec un V6 3.5. Mais encore une fois, face à la pression européenne sur les émissions de CO2, rien ne dit que Lexus investira ce segment sur le Vieux Continent.