Lexus LC Cabriolet : prête pour l'Europe

En début d'année, le groupe Toyota nous avait conviés à Amsterdam pour découvrir ses nouveautés. Mais dans le coin Lexus, point de LC cabriolet, pourtant dévoilé quelques semaines plus tôt au Salon de Los Angeles. De quoi laisser penser que le modèle ne viendrait pas en Europe.

Mais sa commercialisation chez nous est bien prévue ! Le LC cabriolet devait prendre son premier bain de foule au Salon de Genève. On connaît la suite, avec un show suisse tombé à l'eau pour cause de coronavirus. Pour découvrir la variante découvrable du porte-drapeau de Lexus, il faudra donc attendre son arrivée dans nos concessions, d'ici cet été.

Ce sera plus simple que d'espérer en voir une sur la route, tant le modèle se fait ultra-rare chez nous. Lexus a immatriculé 22 exemplaires du coupé en France en 2019. Remarquez, ce n'est pas si mal pour un modèle qui dépasse largement 100 000 €. Il faut dire que son design de concept-car fait mouche. Et sans son toit, le LC est encore plus attirant. Lexus s'est donc contenté de découper le pavillon et de le remplacer par une capote en toile. Celle-ci se met et s'enlève en une quinzaine de secondes, et cela peut être fait en roulant jusqu'à 50 km/h.

Le système audio et le chauffage adaptent automatiquement leurs réglages en mode cabriolet. Pour profiter des joies du plein air par temps frais, il y a des sièges avec un chauffe-cou intégré. Le volant est chauffant. Un petit déflecteur évite les remous dans l'habitacle.

Bien sûr, la structure de la caisse a été renforcée pour assurer la même rigidité que sur le coupé. La marque a utilisé de l'aluminium et du magnésium pour limiter la prise de poids. Lexus a présenté la version LC 500. Celle-ci est donc équipée d'un V8 5.0 litres atmosphérique 464 ch avec boîte automatique 10 rapports. La variante hybride 500h n'a pas encore été annoncée.