Lexus : quelques mises à jour pour la LC

Celle que l'on appelle parfois le "concept car roulant" s'offre de petites mises à jour bienvenues. La plus importante est la réduction des masses non suspendues d'une dizaine de kilogrammes, notamment grâce à de nouvelles barres antiroulis et à des bras de suspensions allégés. Ces pièces se cachent derrière de nouveaux modèles de jantes forgées 20 pouces.

Lexus a également revu la gestion de la boîte de vitesses à 10 rapports pour plus de dynamisme. Lexus explique qu'il est possible d'aller à de plus hauts régimes avant que le rapport supérieur ne soit engagé. Une stratégie similaire a été appliquée à la version hybride du coupé, la LC500h.

Pour le reste, il s'agit surtout d'évolutions d'ordre esthétiques et technologiques. La LC dispose de nouvelles teintes dans l'habitacle et pour la couleur de carrosserie, tandis que le système multimédia dispose désormais de l'intégration d'Android Auto et Apple CarPlay. Côté motorisation, aucun changement : le V8 5.0 et le V6 3.5 hybride sont toujours au catalogue.