Louez un Renault Twingo rétrofitée pour 24 € par jour

On appelle cela un joli coup de pub à quelques jours de l'ouverture du Mondial de ParisUcar, enseigne spécialisée dans la location de voitures devient le premier acteur du marché à proposer des voitures rétrofitée à la location. Et pas n'importe laquelle, des Renault Twingo de première génération, un modèle iconique des années 90 et 2000, qui ont été converties à l'électrique par l'un des spécialistes en la matière Lormauto.

Pour les débuts de cette opération, au mois de novembre, une flotte d'une dizaine de Twingo sera disponible dans 8 agences (Paris 10, Courbevoie, Colmar, Tours, Valenciennes, Troyes, Bordeaux, Lunéville.). Elles seront louées au prix de 24 euros par jour, assurance comprise, soit deux fois moins cher que la location d’une citadine thermique chez Ucar (les véhicules électriques modernes étant au même prix que les thermiques). Attention, toutefois, il faudra faire des concessions notamment en matière d'autonomie. Ces Twingo sont en effet données pour 100 km en raison de la batterie de 16 kWh. Comptez également 5h de recharge pour passer de 10 à 100% sur une prise 2 kW.

Vous bénéficierez également de la climatisation, mais également d'une dotation 100% vintage avec l'autoradio et lecteur CD d'origine.

Cette initiative décalée s'appuie sur une campagne de publicité du même acabit en faisant appel aux souvenirs de certains et notamment à la touche nostalgique des boys bands qui sévissaient dans les années 90. La preuve en images.