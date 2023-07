Ludospace Ford Tourneo Connect : lequel choisir ?

Le Ford Tourneo Connect et la version longue Grand Tourneo Connect affiche un catalogue complet avec trois motorisations (une essence et deux diesels), trois finitions, la possibilité de le choisir en 4x4 (avec la motorisation diesel la plus puissante) et l’on peut aussi opter pour l’option sept places affichée à 984 €. Mais si le choix est abondant, il peut être difficile de trouver le meilleur compromis, c’est pourquoi un petit guide d’achat s’impose.

Le Ford Tourneo Connect est le cousin technique du Volkswagen Caddy et reçoit les mêmes motorisations que lui. Il devrait d'ailleurs adopter tout comme lui, une motorisation hybride rechargeable. Des prototypes de Volkswagen Caddy utilisant cette motorisation électrifiée ont été surpris il y a peu de temps. En attendant qu’arrive une version hybride, la marque à l’ovale propose toujours son modèle avec des motorisations thermiques : une essence EcoBoost de 114 ch, et deux diesels EcoBlue de 102 et 122 ch. Une puissance raisonnable pour un modèle qui se conduira en « bon père/mère de famille », le Ford Tourneo Connect n’ayant rien d’un véhicule dynamique. Néanmoins, il n’est pas aussi pataud que l’on pourrait le penser. En effet, au fil des ans les ludospaces ont fait de gros progrès en ce qui concerne leur comportement routier. Celui-ci est sécurisant, les mouvements de caisse sont bien maîtrisés malgré la hauteur importante de l’auto (1,80 m). De plus, la direction est agréable et le confort très correct avec une insonorisation qui a bien progressé.

Le Tourneo Connect est comme le Volkswagen Caddy, sur lequel il est basé, un vrai déménageur. Il peut emporter dans son habitacle jusqu’à sept personnes avec leurs bagages. C'est le cas surtout de la version longue dont le volume de coffre affiche 446 litres en sept places (et 1 720 litres en 5 places), pour la version courte ce sera beaucoup moins spacieux en sept places (191 litres), mais très correct en cinq places avec 1 213 litres ! En ce qui concerne le gabarit de ces deux véhicules, il est conséquent, si le Grand Tourneo Connect affiche 4,87 m de long, le Tourneo Connect, plus « compact » mesure 4,52 m. Cela se traduit dans l’habitacle par un espace généreux en deuxième rangée et en ce qui concerne les deux sièges additionnels, ils seront confortables pour des personnes mesurant moins de 1,70 m, au-dessus les occupants de ces sièges devront composer avec une longueur aux genoux plus problématique. En revanche, il n'y a pas de problème pour accéder à la troisième rangée, les larges portes arrière latérales et coulissantes facilitent l’accès à bord. Seul inconvénient, il n'existe pas de vitres coulissantes pour le deuxième et troisième rang, il faudra opter pour l’option (96 €) vitres entrebaillantes en deuxième rangée pour avoir un peu d’air. En ce qui concerne la modularité de ce modèle, elle est limitée, car la banquette arrière est fixe et si les sièges additionnels sont démontables, ils ne sont pas escamotables et se révèlent lourds et difficiles à déplacer, mais aussi à stocker.

Il reste toutefois de nombreux aspects pratiques à mettre en exergue pour ce modèle familial. On peut citer bien entendu les portes coulissantes latérales, mais aussi les nombreux espaces de rangement disséminés de part et d’autre de l’habitacle (capucine, haut du tableau de bord, dans les contre-portes, etc). On aurait cependant apprécié que le hayon soit équipé d'une lunette arrière « entrouvrable », car le hayon est d'une grande dimension et nécessite beaucoup d’espace à l’arrière pour l’ouvrir complètement. À bord, le mobilier de ce Ford Tourneo Connect est emprunté à celui du Volkswagen Caddy, s'il y a beaucoup de plastiques durs, l’ensemble dégage une impression de robustesse et les assemblages sont bien réalisés. On trouve de l’analogique pour l’instrumentation sauf en finition haut de gamme Sport, mais il est toujours possible de choisir en option ce type d’instrumentation qui fait partie d’un pack avec un écran d’infodivertissement de 10 pouces. Sinon, on se contentera d’un écran tactile 8 pouces de série (à l’interface peu intuitive) dès l’entrée de gamme. Une entrée de gamme, qui se montre fort bien pourvue en équipements avec de nombreuses aides à la conduite, des barres de toit couleur argentée, le démarrage mains libre (Keyless start), des projecteurs antibrouillard à angles directionnels, des sièges avant chauffants avec support lombaire et un dossier rabattable pour le passager, des jantes alliage de 16 pouces, etc. Mais tout cela à un coût et l’entrée de gamme (moteur essence de 114 ch), est affichée à 30 800 € et il faut débourser 2 400 € de plus pour le Grand Tourneo Connect. C’est cher, mais le Volkswagen Caddy affiche des tarifs bien supérieurs.

Le Ford Tourneo Connect en dix points