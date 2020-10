Macan : le guide d'achat de la Porsche la plus vendue - Salon de l'auto Caradisiac

On a longtemps pensé que Porsche ne céderait pas à la mode du SUV. Sacrilège pour les puristes. Comment un SUV aurait pu être sportif ? Cependant, en 2002, la marque sort le Cayenne, qui deviendra très vite la meilleure vente, devant la 911.

Surfant ensuite sur le succès des SUV, Porsche décide de décliner vers le bas sa gamme de 4x4 au "look de 4x4"... Et c'est ainsi la naissance du Macan, en 2014. Et très vite là encore, il remplace le Cayenne sur la première marche des ventes du constructeur de Stuttgart dans notre pays.

Le Macan est une sorte de Cayenne en réduction, il sera d'ailleurs surnommé le "baby Cayenne" par la presse et les clients. Plus compact, il n'en est pourtant pas moins sportif. Au contraire.

Sur la route, il en remontre à nombre de berlines. Doté au choix au lancement d'un V6 diesel ou essence (258 ch pour le premier, 340 et 400 ch pour le second), il adoptera même en cours de vie un 2.0 turbo de 252 ch, et montera à 440 ch avec le 3.0 turbo en version "Performance".

Avec des prix de vente compris entre environ 60 000 € et plus de 90 000 €, le Macan n'est pas une Porsche au rabais. Il en possède le standing et la qualité de fabrication. Il ne fera donc pas face aux mêmes critiques que sur les premiers Boxster par exemple.

Par contre, son équipement de base n'est pas folichon, et il faut largement piocher dans la liste des (onéreuses) options, pour se concocter un exemplaire sympa.

Restylé en 2019, année où il a abandonné son moteur diesel, le Macan n'est pas encore arrivé en fin de carrière, et il a encore de beaux jours devant lui.

Essai vidéo - Porsche Macan : la machine à sous

Essai vidéo - Porsche Macan : la machine à sous

Porsche étoffe sa gamme avec le Macan, un SUV compact aussi sportif qu'onéreux. La firme allemande n'a rien laissé au hasard pour faire de son nouveau modèle la Porsche la plus vendue au monde.Certaines voitures sont destinées à devenir des best-sellers bien avant leur commercialisation. Ce fut le cas en 2010 pour le Dacia Duster, dernier carton en date de l'univers automobile. Aujourd'hui, le standing est tout autre, les tarifs aussi, mais le succès sera le même pour le Macan, le tout nouveau modèle de Porsche.

Essai vidéo - Porsche Macan 2019 : piégé

Essai vidéo - Porsche Macan 2019 : piégé

Modèle le plus vendu par Porsche dans l'Hexagone, le Macan arrive à mi-parcours. Le lifting est discret pour ce millésime 2019 mais le SUV sportif recèle un changement bien plus profond avec l'abandon pur et simple de sa motorisation la plus vendue : le diesel. Les deux moteurs essence auront-ils les arguments pour retenir les clients ? Réponse au volant de la version S de 354 ch.

Que vaut le Porsche Macan en occasion ?

Sa faible diffusion en France (tout étant relatif), son exclusivité et son côté sportif font que Caradisiac ne s'est pas plus penché que ça sur le cas du Macan en occasion. Pas de "arrive en occasion", pas de maxi-fiche fiabilité.

Le Porsche Macan en occasion Prix d'un Porsche Macan neuf : de 61 460 € à 93 859 € Prix d'un Porsche Macan en occasion : de 30 000 € à 129 000 € Plus de 500 annonces de Porsche Macan d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac La marque Porsche n'est pas très bien notée en termes de fiabilité par le Reliability index anglais. Cela dit, ce classement prend en compte les coûts d'entretien, qui sont assez faramineux chez Porsche. Mais la fiabilité en elle-même n'est pas catastrophique. Elle se rapproche de celle d'Audi, puisque le Macan se base sur une plateforme modifiée de Q5. Les motorisations sont fiables, quelques soucis sur le diesel cependant (comme tous les diesels), et de suspension pneumatique, ainsi que de la buée dans les phares.

