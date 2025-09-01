Mais où va le patron de Dacia Denis Le Vot ?

Le nom de Denis Le Vot était cité parmi ceux des candidats à la direction du groupe Renault après la fuite de son ancien président Luca de Meo vers la société de luxe Kering. Il était même considéré comme l’une des pistes les plus sérieuses, avant d’être finalement écarté par le conseil d’administration du groupe au losange au profit de François Provost.

Et l’actuel directeur de Dacia ne va pas rester au sein du groupe après cet « échec ». Après des fuites dans la presse et l'information des représentants du personnel de la marque sur son départ imminent, le groupe Renault confirme la démission de Denis Le Vot après 35 ans passés chez Renault et quatre ans à la direction de Dacia (il était arrivé à ce poste en janvier 2021).

Les Dacia plus « tendance », c’est lui

Sous la direction de Denis Le Vot, les Dacia ont continué de « monter en gamme » en affichant un style de plus en plus soigné et des prix en hausse. Arrivée l’année dernière, le nouveau Duster de troisième génération a probablement été finalisé sous sa supervision et c’est aussi lui qui a lancé le développement du Bigster, modèle le plus gros et le plus cher jamais commercialisé par Dacia.

A noter que Denis Le Vot, avant de devenir le directeur de Dacia, avait géré la cessation des activités de Renault en Russie à cause de la guerre en Ukraine. Il dirigeait aussi précédemment la division américaine de Nissan lorsque le constructeur japonais faisait partie de l’Alliance.

Où va-t-il ?

Reste à savoir si l’on reverra Denis Le Vot à une haute fonction au sein de l’industrie automobile. Peut-il rebondir chez Stellantis comme le directeur du style de Renault récemment parti lui aussi ? Ou bien officier pour des groupes automobiles non européens ? Son expérience intéressera probablement beaucoup d’autres marques mais pour l'instant, le principal intéressé explique cependant travailler sur un projet personnel.

Katrin Adt le remplace

C'est Katrin Adt, ancienne directrice de Smart et haute responsable du groupe Mercedes-Benz, qui prend la place de Denis Le Vot à la tête de Dacia. Elle va ainsi passer de l'univers des marques premium à celui du low-cost, cherchant probablement à poursuivre la stratégie de montée en gamme entreprise par son prédécesseur.