Maserati dévoile les Ghibli et Quattroporte Trofeo

Les actuelles Ghibli et Quattroporte ont déjà sept ans. Mais l'heure du renouvellement n'est pas encore venue et Maserati continue de les faire évoluer. La Ghibli vient notamment de recevoir un nouveau bloc à hybridation légère. Et voici maintenant un ajout à la gamme bien différent pour la Ghibli : une sportive Trofeo, qui ne se soucie guère d'écologie ! La Quattroporte, qui avait déjà eu une variante épicée GTS, profite aussi de la Trofeo.

Les deux modèles partagent le même bloc, un V8 3.8 litres biturbo d'origine Ferrari. Le moteur délivre une puissance de 580 ch. Le couple maxi est de 730 Nm. Le V8 est couplé à une boîte automatique ZF à huit rapports. Ce sont des propulsions. Pour les deux modèles, la vitesse maxi est de 326 km/h. Ces modèles ont un Launch Control pour avoir le meilleur départ possible. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 4,5 secondes pour la Quattroporte et 4,3 secondes pour la Ghibli, qui profite de son gabarit et son poids inférieurs. Le sélecteur de mode de conduite gagne une fonction Corsa.

Le look est revu… mais de manière subtile, avec notamment l'ajout de bas de caisse en fibre de carbone. Le bouclier arrière héberge quatre sorties d'échappement. En série, il y a des jantes de 21 pouces. On a des touches de rouge au niveau des ouïes dans les ailes et du logo sur les custodes. On remarque aussi la nouvelle signature lumineuse arrière, qui s'inspire des boomerangs de la 3200 GT. Le Levante Trofeo est d'ailleurs revu avec cet élément de style.

À bord, on trouve un habillage en cuir et des inserts façon carbone. Les appuie-tête reçoivent le logo Trofeo. Le multimédia est mis à jour avec un nouvel écran de 10,1 pouces.