Mazda fête ses 100 ans

En 2020, Mazda ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec la commercialisation de son premier véhicule électrique, le MX-30. À bord de ce modèle, on trouve au niveau de la console centrale des rangements habillés de liège. C'est un clin d'œil à la première activité de la société, la fabrication de bouchons !

L'entreprise a été fondée par Jujiro Matsuda à Hiroshima (Japon) le 30 janvier 1920. Après Citroën et Bentley en 2019, Mazda entre donc dans le club des marques centenaires. La société est toutefois née sous l'appellation Toyo Cork Kogyo Co. Après les bouchons, elle a produit des machines-outils. Le premier véhicule, un modèle trois roues, est apparu en 1931. Son nom : Mazda-Go.

Quelques mois après la fin de la seconde guerre mondiale, la société a repris la production d'engins utilitaires. La première voiture particulière est née en 1960. C'est la R360, un succès fondateur sur le marché très japonais des kei-cars, ces mini-voitures.

C'est au cours de cette décennie que va aussi apparaître un des plus célèbres éléments techniques de la marque, le moteur rotatif. La marque a acquis la licence du moteur Wankel en 1961. Le coupé Cosmo Sport 110S est son premier modèle de série doté du moteur rotatif, en 1967. Mazda est longtemps resté fidèle à ce type de motorisation, avec des véhicules qui resteront dans la légende, comme la RX-7.

Mazda cultive d'ailleurs toujours une tradition d'innovation mécanique, avec une envie prononcée de ne pas faire comme les autres. Ainsi, le japonais ne s'est pas mis au petit moteur turbo ces dernières années, continuant de privilégier les grandes cylindrées atmosphériques. En 2019, il a commercialisé le Skyactiv-X, le premier bloc essence de série au monde à exploiter les avantages de l’allumage par compression, caractéristique des moteurs diesel.

Un goût de la différence qui va avec une indépendance rare dans l'industrie de l'automobile, la marque n'étant pas englobée dans un groupe. Ford s'en était offert un quart en 1979 et jusqu'à un tiers dans les années 1990, avant de se retirer peu à peu. Mazda est quand même associé à Toyota, qui détient 5,1 % de Mazda. Les deux compatriotes ont quelques projets en commun.

Évidemment, impossible de ne pas évoquer dans le centenaire de Mazda la vedette MX-5, roadster le plus vendu au monde, avec plus d'un million d'exemplaires écoulés depuis 1989… et un des rares véhicules plaisir pas cher qui reste en vente de nos jours. Le porte-étendard d'une marque qui continue de mettre en avant le plaisir de conduire.