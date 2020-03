Mazda lance une série spéciale "Eunos Edition" sur la MX-5

Mazda fait un clin d'oeil à son passé avec une série spéciale et limitée de son roadster MX-5, baptisée "Eunos Edition". Les plus fins connaisseurs se souviennent de cette marque à part, branche "haut de gamme" de Mazda dans les années 90, et disparue en 1996. Eunos était réservé au marché japonais, ce qui fait que ce nom n'est pas familier pour les Européens.

Cela n'empêche pas Mazda de lancer cette édition Eunos limitée à seulement 110 exemplaires. Le rappel à une ancienne série limitée (Eunos S-Limited) est marqué par la présence de la teinte "Jet Black" et de la sellerie rouge en cuir Nappa, avec jantes spécifiques Rays forgées. Le badge numéroté et le porte-clés spéciale sont également de la partie.

Un tarif unique pour cette édition limitée : 34 600 €. C'est un tarif inférieur à celui de la 30th Anniversaire, mais avec une présentation assez peu fréquente pour le roadster japonais. Les 110 exemplaires devraient donc partir assez vite.