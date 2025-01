Mercedes 540 K Spezial : royal roadster

Pendant longtemps, en Allemagne, on a considéré que le poids n’était pas un souci et que la masse d’une voiture pouvait être aisément compensée par une puissance suffisante.

Du coup, lorsqu’en 1933, Mercedes avance l’idée d’un coupé à la fois luxueux, confortable et destiné à devenir la voiture de série la plus rapide au monde, le fait que l’engin jauge deux tonnes ne pose aucun problème. La maison dispose de son fameux compresseur capable d’arracher une enclume à l’asphalte et d’effacer les kilos, du coup, à quoi bon alléger l’affaire ?

De la 500 K au roadster 300 SL

Alors la 500 K est mise en chantier. C’est un jeune designer bourré de talent qui se colle à la ligne de l’auto. Friedrich Geiger vient d’être embauché par la marque à l’étoile et il va y rester toute sa vie, avec une interruption de deux ans, en 1948, pour une grosse fâcherie avec son employeur. Le style Mercedes, jusqu’en 1973, c’est le sien, le dessin de l’incroyable 300SL de 1954, entre autres, c’est le sien aussi.

En cette année 1934, il ose tout, et notamment une ligne fluide, inconnue à Stuttgart. Geiger a bien observé les autres autos, les concurrentes, et notamment les Bugatti puisqu’on lui demande du luxe et du dynamisme. A-t-il traîné du côté de Molsheim ? On n’en sait rien. Toujours est-il que son auto est une fusion de la légèreté alsacienne et la lourdeur rassurante allemande.

Pour la partie mécanique, le 8 cylindres de 5,0 l est appelé à la rescousse. Avec son compresseur, il développe 160 ch et si les visiteurs du salon de Berlin 1934 ou il est dévoilé admirent le travail, il n’en va pas de même pour les premiers utilisateurs de l’auto. C’est que, malgré sa puissance, il faut 20 secondes à la 500 pour passer de 0 à 100 km / h. C’est beaucoup pour une sportive, même à l’époque. 342 voitures trouveront cependant preneurs.

Une voiture officielle, en Afghanistan

Mais chez Mercedes, personne n’est satisfait, et les dirigeants de la marque renvoient les ingénieurs à leur atelier. Ils en ressortent deux ans plus tard avec une auto transformée. La 500 est devenue 540, le moteur est passé à 5,4 l et la puissance s’établit désormais à 180 ch. Elle frise les 180 km /h et, en option, une boîte manuelle à 5 rapports est disponible.

Geiger est lui aussi retourné à sa table à dessin et outre, les différentes livrées disponibles, il va rajouter à la collection un roadster qui restera dans l’histoire : la 540 K Spezial roadster, l’évènement du salon de Paris 1936.

Évidemment, l’auto n’a pas maigri, elle atteint même 2 400 kg dans certaines configurations, mais ses concepteurs sont pardonnés grâce à sa beauté. 319 exemplaires de 540 seront commandés, au tarif de 250 000 euros d’aujourd’hui et le roi d’Afghanistan va craquer pour une Spezial Roadster. Près de 90 ans plus tard, il n’en reste que trois modèles au monde, dont l’un a changé de propriétaire à Pebble Beach il y a quelque temps. Mais les 250 000 euros du modèle neuf sont devenus près de 10 millions de dollars d’occasion.