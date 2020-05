Mercedes annonce le restylage des Classe E coupé et cabriolet

De nombreux prototypes de développement peu camouflés de la future Mercedes Classe E facelift coupé et cabriolet circulent depuis plusieurs mois sur la route en Allemagne. Cela n'empêche pas la marque du groupe Daimler d'annoncer la date du lancement de ces autos.

D'après les trois images promotionnelles publiées sur les réseaux sociaux, les festivités de leur intronisation en bonne et due forme se dérouleront le 27 mai prochain. Plus que quelques jours donc avant de découvrir ces deux versions plus axées sur le plaisir que la traditionnelle berline quatre portes. Tout comme la trois volumes, les coupé et cabriolet bénéficieront de la mise à jour du système d'infodivertissement MBUX et du volant dernier cri à touches tactiles déjà vu à bord du vaisseau amiral Classe S. Enfin, des couleurs additionnelles seront proposées aux clients de la découvrable.

Pour les amateurs de sport, le resylage apportera une évolution de la mécanique survitaminée de l'AMG E53. Une vingtaine de chevaux supplémentaires sont attendus pour cette version. Rendez-vous donc le 27 mai prochain pour découvrir tous les secrets du restylage de la Mercedes Classe E en coupé et cabriolet.