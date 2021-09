Mercedes Classe C SW (2021) - Retrouvez-nous demain pour les premières images en direct de l'essai

Les breaks chez Mercedes, c'est plus que des simples modèles, ce sont de véritables institutions. Mais les temps ont changé et la probabilité que la dernière génération que vous avez sous les yeux connaisse une seconde vie en tant que taxi en Afrique est assez faible. Mais en échange, vous avez un confort abouti, un raffinement exemplaire et des équipements dernier cri.

Suffisant pour faire face aux concurrentes habituelles que sont les Audi A4 Avant et BMW Série 3 Touring ? C'est ce que nous devrons déterminer au terme de notre essai qui commencera demain matin et dont vous pourrez découvrir nos premières impressions en direct sur notre page Facebook puis en différé ici.