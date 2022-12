Mercedes Classe E : la sixième génération en montre plus.

Lancée en 2016 et restylée en 2020, la Mercedes Classe E avoue son âge, mais dispose toujours d’un certain nombre d’atouts dans une catégorie où les berlines allemandes haut de gamme font la loi. Malgré tout, il est temps pour elle de changer de génération.

C’est dans le but de passer de la meilleure des manières qui soit ce changement de génération que des prototypes de cette grande berline Mercedes se déplacent avec de beaux camouflages sur les parties avant et arrière. C’est-à-dire que le profil du modèle ne subira pas trop de modifications si ce n’est de jolis traits sous la ceinture de caisse surlignant les ailes avant et arrière. La nouvelle venue aura aussi droit à des poignées affleurantes comme la Mercedes Classe S.

À bord, sur la photo prise par les chasseurs de scoop on se rend compte du positionnement de l’écran d’infodivertissement qui habille la base de la planche de bord. A priori, la Classe E n’aura pas droit à l’écran vertical de la Classe S. Cette auto sera toujours disponible en berline (avec empattement long également) et en break, ce dernier sera décliné en version All-Terrain. En revanche le cabriolet et le coupé Classe E se verront remplacés par deux inédits coupé et cabriolet Mercedes CLE qui prendront la place des coupés et cabriolets Mercedes Classe E, mais aussi de ceux de la Mercedes Classe C.