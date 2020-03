Mercedes dévoile le Vito restylé

L'utilitaire tient une place importante dans l'histoire de Mercedes. Son van Vito lancé en 1996 en est la preuve. La troisième génération du modèle disponible dans les showrooms depuis 2014 reçoit de nombreuses années après le début de sa carrière un restylage bienvenu.

Conformément à la manœuvre du facelift, le Mercedes Vito adopte une nouvelle calandre et des boucliers inédits. Les occupants de l'habitacle bénéficieront quant à eux d'éléments de finition revus, de selleries spécifiques et de buses d'aération redessinées. La partie la plus intéressante concerne ce qui se cache sous son capot : le diesel moderne nommé en interne OM 654 autrefois proposé sur la version Tourer uniquement est maintenant disponible sur toute la gamme des Vito quatre roues motrices. L'offre des blocs du Vito restylé dispose de moteurs aux puissances allant de 102 à 190 chevaux.

La version branchée eVito évolue elle aussi avec un moteur électrique de 204 chevaux et des batteries permettant une autonomie de 421 kilomètres. Les commandes du Mercedes Vito restylé seront ouvertes le 1er avril avec des tarifs débutant à 22 000 € environ.