Mercedes devrait supprimer 15 000 postes dans le monde

Réduction du catalogue, recentrage sur les modèles "coeur" de gamme, abandon des véhicules de niche et suppressions de poste, l'heure est à la rationalisation chez Mercedes, qui avait déjà annoncé en novembre dernier que 10 000 postes seraient pour économiser jusqu'à un milliard d'euros par an. Le but : financer des technologies coûteuses, comme les nouveaux modèles électriques et la conduite autonome.

Aujourd'hui, le Handelsblatt clame que la suppression de postes serait revue à la hausse chez Mercedes. Elle passerait de 10 000 à 15 000, pour assurer une économie de 1,4 milliard d'euros d'ici la fin 2022.

En plus de réduire la voilure, Mercedes devrait arrêter de produire des modèles de niche. Nous vous en parlions récemment, les Classe S coupé et cabriolet seraient les premières victimes, mais il n'est pas à exclure d'autres victimes dans un avenir proche. Le pick-up Classe X fait lui aussi les frais de ces restructurations.

Tout ceci souligne pour l'instant que le nouveau patron de Mercedes, Ola Kallenius, met l'accent sur les économies et sur une politique plus austère.