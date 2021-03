Mercedes EQS : bienvenue à bord

C'est une tradition chez Mercedes : avant de présenter intégralement ses autos, la marque montre d'abord l'habitacle. Voici donc l'intérieur de l'EQS, nouvelle grande berline électrique (qui sera dévoilée en entier le 15 avril). La pièce maîtresse, c'est l'Hyperscreen, une impressionnante bande d'écrans large de 1,41 mètre.

L'Hyperscreen englobe, sous un verre d'un tenant, l'instrumentation 12,3 pouces, l'écran central 17,7 pouces et l'écran passager 12,3 pouces. Le contour de cet élément intègre les aérateurs latéraux, qui reprennent un dessin cher à Mercedes, la turbine. Les aérateurs centraux forment un discret bandeau, qui se prolonge dans les portes, avec l'éclairage d'ambiance.

Mais revenons-en à l'Hyperscreen. Les deux écrans de droite ont un retour haptique. En bas de l'écran central, il y a toujours un panneau de commandes de clim. L'écran face au passager devient une zone de décor si le siège est inoccupé. Et s'il y a un passager, une caméra surveille le conducteur ! Si celle-ci "voit" que le conducteur regarde vers cet écran, celui-ci est mis en veilleuse pour certains contenus.

Reste que l'Hyperscreen sera proposé en option ! En configuration de série, les écrans seront repris à la nouvelle Classe S. Soit une instrumentation numérique 12,3 pouces, sans casquette, et un écran format portrait 12,8 pouces, qui se place dans la continuité de la zone centrale. Dans ce cas de figure, un large élément décoratif est face au passager. Parmi les possibilités, un habillage en cuir avec effet de relief.

Point commun aux deux planches de bord : une arche flottante entre le conducteur et le passager. Pour la marque, c'est un "indice visuel" sur l'architecture de propulsion : avec l'électrique, pas de tunnel de transmission. L'EQS reçoit bien sûr la dernière version du système multimédia MBUX, avec des commandes vocales plus évoluées et des affichages qui s'adaptent aux habitudes du conducteur. Par exemple, si vous appelez toujours le même ami en rentrant chez vous le mardi soir, un appel correspondant sera dorénavant suggéré ce jour de la semaine et à cette heure.

Mercedes a accordé une attention particulière à tout l'univers sonore. Cela va des sons qui peuvent être diffusés lors de la conduite à ceux proposés dans le cadre du programme Energizing Comfort, avec des sons apaisants inspirés par la nature. Il y a même un mode dédié pour faire de courtes siestes, pendant une recharge par exemple.