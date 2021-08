Mercedes : le nouveau Citan bientôt dévoilé

Le Mercedes W415 va laisser sa place à une nouvelle génération d'utilitaire léger qui compte bien s'illustrer à plus d'un titre. En effet, le nouveau Mercedes Citan (pour "City Titan", le titan des villes) se prépare et le constructeur nous présente de nouvelles images du prototype camouflé, à une dizaine de jours de la présentation définitive officielle, qui se fera en amont du salon de Munich.

Le second Citan est à nouveau un cousin du Renault Kangoo, lui aussi renouvelé récemment. La grande nouveauté pour l'Allemand est l'arrivée d'une variante électrique au catalogue, permise par la plateforme Renault pour les utilitaires électriques.

Un Citan qui n'héritera pas de toutes les spécificités du Kangoo. La fameuse gigantesque porte latérale "sésame ouvre toi" du Kangoo restera destinée au français. L'autre évolution dans la gamme du Citan sera la présence d'une version ludospace Classe T.

Ce nouveau Citan a été développé sur le terrain privé d'Immendingen, l'un des plus grands sites mondiaux d'essais et de tests de véhicules, en Allemagne. Propriété de Mercedes depuis 2018, il s'étend sur plus de 620 hectares.