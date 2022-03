Mercedes prépare l'arrivée du nouveau GLC et du Classe T

Le planning de lancements est toujours chargé chez Mercedes. Logique, la marque allemande a une vaste gamme, qui continue de s'étoffer. Deux véhicules inédits seront lancés en avril… et ils n'auront rien à voir !

Le 19, on découvrira l'EQS SUV, un gros baroudeur électrique. Le 26, ce sera au tour du Classe T. Il s'agit d'un ludospace… et tout simplement de la version Mercedes du dernier Kangoo, dans sa version civilisée (l'utilitaire étant le Citan).

La suite du programme est déjà connue, puisque le constructeur présentera la seconde génération du GLC. La marque vient de publier des images d'un prototype au camouflage allégé. Elle a aussi donné les premières infos techniques sur ce modèle très important. Le GLC est en effet la Mercedes la plus vendue dans le monde !

Pas de prise de risque donc, comme souvent dans ce cas de figure il sera question d'une évolution et non d'une révolution ! La base est celle de la Classe C. Le véhicule mettra l'accent sur l'hybride rechargeable, avec deux configurations en essence et une en diesel. L'autonomie en électrique sera supérieure à 100 km. Les blocs plus classiques auront tous une hybridation légère 48 V. Le quatre cylindres 2.0 essence développera jusqu'à 258 ch. Le quatre cylindre 2.0 diesel ira jusqu'à 265 ch.

Comme c'est déjà le cas avec le modèle actuel, le prochain GLC reprendra la planche de bord de la Classe C. On trouvera au niveau de la console centrale un écran vertical 11,9 pouces, avec la deuxième génération du système multimédia MBUX. Parmi les nouvelles technologies, il y a une fonction de capot transparent, qui permet donc de voir sous le train avant.

Cette nouvelle génération peaufinera les aides à la conduite, avec par exemple une fonction d'avertissements contre le franchissement des panneaux d'arrêt et des feux rouges ou une aide aux créneaux qui prend en compte une remorque. Le GLC va d'ailleurs proposer des roues arrière directrices. Il sera dans les concessions cet automne.