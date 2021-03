Mercedes SL AMG : le renouveau approche

Normes de sécurité, de dépollution, technologies, confort et embourgeoisement : cela fait une éternité que la Mercedes SL ne porte plus vraiment bien son nom. La "Sport Leicht" (sport léger) ne peut plus dire qu'elle fait dans la légèreté, mais elle va tenter d'inverser, un peu, la tendance avec cette génération R232.

Elle abandonne en effet le toit rigide escamotable pour un retour à la capote souple. Mais aura-t-on vraiment une voiture plus légère ? Mercedes passe d'un coupé strict deux places à une configuration 2+2 tout en mettant en place la transmission intégrale 4Matic+, une première pour le SL qui change donc radicalement de recette.

Le profil et le design, de moins en moins camouflés, font irrémédiablement penser à une AMG GT. Et pour cause, les deux autos partageront désormais leur plateforme. La gamme du SL fera à nouveau appel à des moteurs V6 et V8 biturbo, mais cette fois avec une dose peut-être non négligeable d'électrification.