Mercedes Vans et ZEborne aux côtés des pros

Acheter un utilitaire électrique est une chose, en maîtriser toutes les exigences et les contraintes en est une autre… Pour accompagner les professionnels dans cette transition énergétique, la filiale utilitaire de Mercedes-Benz France vient de mettre en place un partenariat avec ZEborne, société française spécialisée dans l’installation de la maintenance de borne de recharge.

Avec un catalogue de vans électriques complet, du eCitan au eSprinter, en passant par les eVito fourgon et Tourer ou EQV, Mercedes-Benz Vans voit ses ventes d’utilitaires électriques progresser de 37 % sur les six premiers mois de cette année (avec 604 véhicules immatriculés). Les clients sont donc de plus en plus nombreux et attendent de la marque autre chose qu’une simple remise de clés. Ils veulent notamment des conseils et des solutions sur la charge de leur véhicule.

Pour les flottes et les TPE

Le partenariat scellé avec ZEborne tend à cet objectif en proposant une offre de charge adaptée aux besoins des clients flottes, tout autant qu’aux petites et très petites entreprises. Grâce à ce partenariat, « notre réseau va pouvoir accompagner les pros sur leur problématique de recharge : au dépôt, à domicile et sur les bornes publiques », explique Stéphane Renault, directeur marketing vans de Mercedes-Benz France. Ce partenariat offre de plus aux vendeurs du réseau « la possibilité de fournir un accompagnement complet lors de la vente d'un véhicule électrique. »

Concrètement, ZEborne propose ses prestations de l’étude initiale à la maintenance, en passant par l’installation, la gestion de l’énergie et la supervision. Un portail web a été lancé permettant aux vendeurs d’utilitaires « d’initier une demande d’intervention pour leur client ».

ZEborne rappelle ensuite le client pour effectuer un diagnostic à distance, et décider si une visite technique sur place du bureau technique s’avère nécessaire. Certifié IRVE (Installation de Recharge pour Véhicule Électrique), les personnels de ZEborne pourront aussi aider le professionnel à s’y retrouver dans les multiples aides disponibles pour cette transition énergétique.