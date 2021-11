Mini : programme de nouveautés chargé

Programme chargé pour Mini. Entre 2023 et 2025, la firme britannique va revoir toute son offre, avec des renouvellements, des arrêts et des modèles inédits. Tout cela sur fond de transition vers le 100 % électrique, la marque ayant confirmé il y a plusieurs mois son objectif de n'avoir que des modèles électriques en 2030.

La tête de gondole restera bien sûr la version Hatch 3 portes, dont la prochaine génération sera prête pour 2023. Elle sera proposé en électrique mais existera toujours en thermique. Cette variante sera assemblée au Royaume-Uni, tandis que l'électrique sera produite en Chine. Un nouveau cabriolet a été confirmé. Sur le marché des petits modèles, Mini ajoutera un crossover urbain (qui prendra la relève de la Mini 5 portes). Il existera bien sûr en électrique.

Le constructeur va aussi chercher à capter davantage de clients sur le marché des modèles compacts. Mini prépare la troisième génération du Countryman, confirmant un lancement en 2023. Celui-ci sera assemblé en Allemagne, une première pour la firme. Il existera en thermique, avec même du diesel, et en électrique. Il faut s'attendre à un modèle encore plus gros que l'actuel.

Sur le segment C, le Countryman sera accompagné d'un nouveau modèle, inspiré par le concept Vision Urbanaut, à la forme de petit monospace. Mini explique que ce véhicule "répondra aux souhaits de nombreux clients à la recherche de plus d'espace et de confort et d'une modularité accrue". Il prendra la place du break Clubman.

Enfin, pour ceux qui aiment les Mini sportives, pas de panique : la marque travaille sur des John Cooper Works branchées !