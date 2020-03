Mitsubishi Space Star restylée (2020) : prix à partir de 11 990 €

En réponse à

Mon commentaire ne portera pas sur la voiture en elle même mais sur sa couverture médiatique en France. Il y a peu (quelques mois...), cette voiture (non re-stylée) n'a eu aucun retour, ou quand il y en a eu, il était négatifs (tenue de route, etc...). Or depuis l'alliance Nissan-Renault-Mitsubishi, miracle, la même voiture qui n'était pas intéressante à ~9000 euros a désormais un rapport qualité/prix imbattable à 12000 euros.

Il y a l'évidence un problème d'objectivité dans les médias et ce n'est pas limité à seulement Caradisiac. Après on se plains (justement) que des labos pharma payent des experts "indépendants" pour nous refiler des médocs inutiles et même dangereux, des gens en meurent (par milliers et plus...), mais si on n'arrive pas à faire quelque chose d'objectif ne serait-ce pour un avis d'automobile, à mon sens c'est foutu pour la notion même de vérité. Celui qui payent a peut être trop de pouvoir dans cette société mais il faudrait trouver une solution, cela commence a être urgent.