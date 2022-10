Apparue sur le marché l'année dernière, la DS 4 se présente comme la cousine « premium » de la Peugeot 308. Disposant des mêmes éléments techniques, elle enrobe le tout dans un emballage évidemment plus cossu avec un style extérieur léché et surtout, une présentation intérieure flatteuse.

dailymotion Mondial de l'auto 2022 : focus sur la DS 4

Cette DS 4 vient de subir une toute petite réorganisation de sa gamme, avec quelques différences au niveau de finition à l'extérieur sur les niveaux Performance Line et Performance Line+ (emblèmes sur la calandre et le coffre désormais peints en noir et bas de portes noirs texturés). La finition Bastille+ du lancement a elle disparu au profit d'un niveau Bastille mieux doté. Et il y a également un niveau Opéra en haut de gamme désormais, dont l'addition démarre à 47 450€ avec le petit moteur essence de 130 chevaux.

Plus d'autonomie en hybride rechargeable

La nouveauté technique la plus importante concerne la version hybride rechargeable de 225 chevaux. Grâce à une gestion logicielle améliorée, cette dernière gagne en autonomie 100% électrique : au lieu de 49 km, elle peut désormais parcourir 62 km sans réveiller son moteur thermique. Cette dernière se négocie à partir de 41 100€ en finition Bastille.

J'aime Je n'aime pas

L'instant Caradisiac : DS reine du premium à Paris ?

Sans BMW, Mercedes ou Audi, DS s'impose comme la seule marque premium du mondial. De quoi convaincre les visiteurs d'opter pour une DS 4, une DS 9 ou un DS 7 plutôt qu'une A3, une A6 ou un Q5 ?