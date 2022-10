Mondial de l'auto 2022 - Le stand Peugeot

S'il y a bien un stand qu'il ne faudra pas manquer au prochain salon de l'automobile de Paris 2022, c'est celui de Peugeot. La marque au lion viendra en effet avec plusieurs premières mondiales au salon de la capitale. Il y aura d'abord la nouvelle 408, cette berline aux airs de crossovers positionnée au-dessus de la compacte 308 et juste en dessous de la berline 508, forte d'un profil très agressif.

Mais les visiteurs du show pourront également observer de près la toute nouvelle mouture de la e-208, la version 100% électrique de la citadine française. Grâce à de nouvelles batteries d'une capacité nette de 48,1 kWh et au même moteur électrique de 156 chevaux que les dernières E-308 et DS 3, la e-208 revendique désormais une autonomie maximale de 400 kilomètres et une consommation de seulement 12 kWh/100 kilomètres.

Des voitures de course, de l'hydrogène et des scooters

Les fans de sport automobile auront eux le plaisir d'admirer les courbes spectaculaires de la 9X8, cette nouvelle Hypercar de Peugeot conçue pour remporter les 24 Heures du Mans en 2023 face à Ferrari, Porsche ou Toyota. Elle devra encore progresser pour cela car les premières courses de la bête ont été plutôt compliquées dans le championnat WEC 2022.

Dans le Hall 3, il sera possible d'essayer le nouveau van e-Expert Hydrogen, équipé comme son nom l'indique d'une pile à combustible et non pas d'un bloc thermique ou d'une motorisation 100% électrique. Un utilitaire revendiquant une autonomie de 400 kilomètres, une charge utile de 1000 kilos et un temps de ravitaillement de trois minutes à condition d'arriver à trouver une station fournissant du dihydrogène. Enfin, les amateurs de deux roues s'attarderont sur le e-Streetzone, le nouveau scooter électrique de Peugeot présent en première première mondiale.