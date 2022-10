Mondial de l'auto 2022 - Leapmotor T03, la Dacia Spring de luxe

Avec son prix de départ à 19 800€, la Dacia Spring représente toujours la voiture électrique la moins chère du marché français actuellement. La version européenne de la Renault City K-ZE compose malheureusement avec une finition intérieure moyenne, des performances limitées (moteur de 44 chevaux, 0 à 100 km/h en 19,1 secondes et vitesse maximale de 125 km/h) et un rapport prix-prestations moins intéressant que celui d'une Sandero thermique.

Avec ses dimensions réduites (3,62 mètres de long et seulement 1,65 mètre de large) et son design très simple, la Leapmotor T03 compte bien voler dans les plumes de la petite Roumaine avec un positionnement plus haut de gamme : elle profite en effet d'une finition intérieure meilleure (ainsi que d'un équipement supérieur) tout en conservant une habitabilité raisonnable malgré son gabarit. Elle développe aussi des performances très supérieures grâce à son moteur de 109 chevaux et 158 Nm, autorisant un 0 à 100 km/h en 12 secondes avant d'atteindre 135 km/h en vitesse de pointe. Elle peut enfin compter sur des batteries plus généreuses, avec une capacité nette de 38 kWh contre seulement 27,4 kWh à la Roumaine.

25 990€ avant bonus écologique

Attention, la Leapmotor reste sensiblement plus chère que la Dacia Spring : comptez 25 990€ pour le prix de lancement au mondial de l'automobile de Paris 2022, avant son début commercial en décembre (à un prix possiblement différent). Elle est donc plus proche d'une MG4 (28 990€) à la fois plus grosse, spacieuse, puissante et généreuse en batteries (51 kWh).

L'instant Caradisiac : au mondial, toutes les Chinoises sont chères

Il n'y a finalement que la MG4 qui casse les prix : au mondial de l'automobile, toutes les nouveautés chinoises exposées affichent des prix relativement hauts par rapport aux modèles actuellement vendus par les marques européennes. De quoi rassurer les acteurs historiques qui craignaient de voir des écarts trop importants avec ces nouveaux arrivants ?