Mondial de l'auto 2022 - Les berlines compactes

Ora Cat : la compacte funky

L'Ora Cat est une compacte électrique qui compte bien s'attaquer aux Volkswagen ID.3 et Renault Mégane. Les Chinois de Great Wall Motors profitent du Mondial de l'Auto de Paris pour montrer au public leurs nouvelles productions spécialement conçues pour le marché européen. Elle s’appelle Funky Cat. Son design tout en rondeurs rappelle coccinelle. Elle est commercialisée depuis 2018 en Chine. Il s’agit d’une compacte 100% électrique La Chinoise est disponible avec une batterie de 48 kWh alimentant un moteur de 171 chevaux, elle revendique une autonomie de 310 km (WLTP) ce qui lui permet de rivaliser avec les versions d'entrées de gamme de la concurrence. Une batterie plus grosse de 63 kWh doit renforcer la gamme dès 2023 pour dépasser les 400 km d'autonomie et l'auto se recharge à 80 kW en courant continue. La commercialisation de l’Ora Cat sur le continent européen n’est qu’une question de semaines. Elle arrivera par la Grande-Bretagne en décembre, avant d’arriver dans l’Hexagone. Son prix devrait se situer sous la barre des 30 000 euros, voire plus proche des 25 000 euros après déduction du bonus.

Renault Mégane E-Tech électrique

La Mégane de cinquième génération, désormais 100 % électrique, est l’une des stars du stand Renault. Non seulement la compacte Française attire par l'élégance de ses lignes, mais elle avance un intérieur aussi raffiné que connecté et des prestations routières élevées, avec notamment un bon compromis confort/efficacité et des autonomies satisfaisantes. Le public n'y est pas insensible. La Mégane E-Tech est proposée avec deux capacités de batterie : 40 ou 60 kWh, pour une autonomie moyenne annoncée de respectivement 300 et 470 km. Deux niveaux de puissance sont également proposés : 130 ou 220 ch. Présentée dans ses livrées les plus chics, la Mégane E-Tech accueille le public du salon dans une ambiance raffinée, chaleureuse et high-tech. Les deux écrans du système "Open R", font leur petit effet. L'info-divertissement est basé sur le système d'exploitation Google, intégrant ainsi les services de la société américaine, notamment pour la navigation.

DS 4

Plutôt jolie, bien finie, technologique, cette seconde génération se vend plutôt bien, du moins en France, où elle rencontre enfin son public. Si extérieurement, la DS 4 affiche des lignes plus sages, à l’intérieur elle est aussi moins clinquante que les autres modèles de la marque française avec un tableau de bord épuré et enveloppant, des matériaux toujours haut de gamme et une ergonomie en progrès comme en témoignent les commandes des vitres électriques qui se trouvent désormais dans les contreportes et non plus sur la commande centrale. Sous le capot de cette auto, on trouve une multitude de motorisations. Il y a des moteurs essence PureTech trois cylindres de 130 ch et quatre cylindres de 180 et 225 ch. Un diesel de 130 ch complète l’offre et une motorisation hybride rechargeable (E-Tense) de 225 ch joue le rôle du haut de gamme. La compacte reçoit d’ailleurs une amélioration mécanique sur sa version hybride qui peut désormais parcourir 62 kilomètres en mode 100% électrique. confort remarquable. Seules les performances sont un peu en retrait, surtout sur les versions les plus puissantes.