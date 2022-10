Mondial de l'auto 2022 - Vinfast VF9 : un gros format pour l'Europe

Phạm Nhật Vượng, un magnat vietnamien de la construction et de l'immobilier a décidé de convertir sa gigantesque entreprise Vingroup à l'automobile. D'où la naissance de Vinfast, qui s'attaque au marché européen avec une gamme complète de SUV haut de gamme électrique. Le VF9 exposé sur le stand du Mondial de l'auto est un gros SUV offrant 7 vraies places. Il vient coiffer cette gamme.

Le VF9 risque de faire dévisser les têtes lorsqu'il apparaîtra sur nos routes. D'abord en raison de sa longueur inhabituelle avec ses 5,12 m, et ses 2 m de large, il semble égaré dans nos paysages de compactes et de citadines. Ensuite par son design très carré et typé US.

A bord, le VF9 surprend par la qualité de sa présentation et son très fort contenu technologique. À la manière de Tesla, Toutes les informations sont regroupées dans un gigantesque écran tactile de 15,9''. Ce dernier bénéfie d'un système d'infodivertissement intelligent qui donne accès à des fonctions de contrôle embarquées telles qu'un assistant vocal et assistant virtuel.

Ce mastodonte met à profit sa longueur pour offrir 7 vraies places. Les deux sièges arrière pourront sans problème transporter un adulte sur de bonnes distances.

Le VF9 offre deux capacités de batterie. La plus petite affiche 92 kWh, et la seconde atteint carrément 123 kWh. Une seule puissance est avancée pour les deux moteurs qu'elles alimentent : 408 ch. Dans les deux cas, l’autonomie s’avère confortable avec un minimum de 438 km pour la petite batterie et 594 km pour la grosse selon les normes WLTP. Cet énorme VF9 revendique un 0 à 100 km/h en 6,5s et une pointe à 200 km/h.

Si ce SUV est excessif à plusieurs niveaux, il ne l'est pas dans ses tarifs, puisque, malgré sa taille et ses puissances affichées, il débute à 58 700 € pour culminer à 64 100 €. A cela il faudra ajouter la location des batteries, à raison de 120 € par mois. À noter que VinFast garantit ses véhicules 10 ans ou 200 000 km.

Le constructeur vietnamien suscite la curiosité au Mondial de l'auto et particulièrement le VF9, un mastodonte de plus de 5 mètres. Ce "suburban" a le mérite de couter 20% de moins que ses concurrents haut de gamme.