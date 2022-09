Mondial de Paris 2022 - Ora Cat, moins intéressante que la MG4 ?

Comme BYD, les Chinois de Great Wall Motors profiteront du prochain Mondial de l'Automobile de Paris pour montrer au public leurs nouvelles voitures électriques (et hybrides) conçues pour pénétrer le marché européen. Avec le Wey Coffee 01, un gros SUV hybride rechargeable au nom étrange qui s'attaquera au DS 7 et autres versions hybrides des SUV familiaux, mais surtout avec l'Ora « Funky » Cat dont le design rondouillard rappelle un peu la Volkswagen New Beetle. Commercialisée depuis 2018 en Chine, cette compacte 100% électrique prépare activement son arrivée sur le marché européen. Devenue disponible à la commande au Royaume-Uni, elle débarque aussi en Allemagne et sera du voyage à Paris au Mondial 2022 pour venir au contact des visiteurs.

Sur le papier, il y a de quoi en faire un véhicule intéressant dans la catégorie des compactes électriques : disponible pour l'instant avec une batterie de 48 kWh alimentant un moteur de 171 chevaux, elle revendique une autonomie de 310 km (WLTP) ce qui lui permet de rivaliser avec les versions d'entrées de gamme de la concurrence (Renault Mégane EV40, Nissan Leaf 40 kWh, Cupra Born 58 kWh, Honda e 35,5 kWh...). Une batterie plus grosse de 63 kWh doit renforcer la gamme dès 2023 pour dépasser les 400 km d'autonomie et l'auto se recharge à 80 kW en courant continue. Pas si mal, mais l'auto coûte tout de même 31 995 livres sterling dans cette configuration au Royaume-Uni dans sa finition de lancement suréquipée, soit un tout petit peu moins de 37 000€. Compétitif face à une Cupra Born V de 204 chevaux à la batterie un peu plus grosse (44 500€) ou une Renault Mégane E-Tech 40 proposée à partir de 37 200€ en finition de base. Mais beaucoup moins face à la toute nouvelle MG4, affichée à partir de 28 990€ ou 34 990€ en finition haut de gamme avec de grosses batteries de 64 kWh !

Trop tard ?

Bref, l'Ora Cat a peut-être manqué le coche pour envahir l'Europe en arrivant trop tard. Attendons tout de même de connaître les prix français et d'essayer cette auto très mignonne dont le style tranche avec celui des nouveautés électriques actuelles du marché.