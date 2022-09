De nouvelles voitures chinoises plus sûres que les Européennes au crash-test

Il y a quelques jours, nous vous parlions des résultats records du nouveau Tesla Model Y dans les exercices de crash-test réalisés par l'EuroNCAP. Le SUV électrique américain réalise en effet le meilleur score jamais enregistré par l'organisme européen de sécurité depuis qu'il a rehaussé ses standards en matière de notation. Une belle performance synonyme d'une sécurité passive et active optimale. Mais d'autres bons résultats sont eux aussi très intéressants dans la dernière cuvée des voitures testées par l'EuroNCAP : ils permettent de tordre le cou au vieux cliché de la voiture chinoise seulement bonne à afficher un prix de vente inférieur aux modèles des marques européennes.

Deux nouveautés du groupe chinois Great Wall Motors viennent en effet de passer par les procédures de crash-test de l'EuroNCAP avec des résultats excellents : le gros SUV hybride Wey Coffee 01, tout d'abord, qui s'impose comme la troisième voiture la plus sûre testée par l'EuroNCAP en 2022. Il obtient la note maximale de 5 étoiles et recueille respectivement 91% en catégorie « protection des occupants », 87% pour les systèmes d'assistance, 79% pour la protection des enfants et 94% de score pour la protection piéton. Il devance même la dernière Mercedes Classe C dans le classement ! De son côté, la compacte électrique Ora Funky Cat, future rivale des Volkswagen ID.3 et autres MG4 sur notre marché, termine en septième position avec de bonnes notes elle aussi : elle fait mieux que le Volvo C40 Recharge ou la Cupra Born.

De grands progrès

Déjà en 2021, certaines voitures électriques se distinguaient aux tests de l'EuroNCAP. La Lynk & Co 01, par exemple, avec des résultats similaires au Volkswagen ID.5 ou la Genesis G70. Ou encore la NIO ES8 mieux notée que le Hyundai Ioniq5. Certaines nouveautés chinoises comme le MG Marvel R n'ont pas réussi à décrocher les cinq étoiles mais d'une manière générale, le degré de sécurité des autos chinoises débarquant en Europe n'a vraiment plus rien à voir avec celui de leurs rares ainées.