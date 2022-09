Mondial de Paris 2022 - Le Renault Austral à partir de 33 400€

Renault vient enfin de dévoiler la liste des tarifs de son nouveau SUV familial. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il marque le Peugeot 3008 à la culotte. Dans sa version d'entrée de gamme équipée du nouveau bloc essence turbo de 1,2 litre de cylindrée en 48 volts, développant 130 chevaux et accouplé à une boîte manuelle, l'Austral démarre à 33 400€ dans la finition Equilibre. C'est exactement 120€ de moins que le Peugeot 3008 avec son moteur essence de 130 chevaux à boîte manuelle en finition Active Pack. Pour ce prix, la finition Equilibre offre une calandre chromée, des arches de roues et un bas de caisse noir brillant, les feux LED, l'écran central 9 pouces, l'écran conducteur 12,3 pouces, l’aide au parking arrière, la carte accès mains libres ou encore le démarrage mains-libres. Le modèle fait aussi bien mieux que le 3008 au niveau de la consommation : Renault annonce 5,2 litres/100 km et 118 g/km, alors que son rival de chez Peugeot revendique 6,1 litres/100 km et 139 g/km de CO2.

La version Mild Hybrid de 160 chevaux est la moins bien placée sur le plan de la consommation : son bloc 1,3 litre turbo à boîte automatique affiche 6,2 litres/100 km et 140 g/km de CO2. Soit un malus limité de 310€ d'après la grille 2022 pour cette variante qui démarre à 37 400€ en finition Techno (ajoutant notamment la banquette coulissante 1/3 – 2/3 avec accoudoir central et la fonction « easy break »). Quant aux versions hybrides E-Tech de 160 et 200 chevaux, elles éviteront tout malus avec une consommation qui pourra descendre jusqu'à 4,6 litres/100 km et des rejets de CO2 à 104 g/km. De quoi se passer d'une version hybride rechargeable ? Elles ne sont en revanche pas données : la variante de 160 chevaux démarre à 39 900€ en finition Techno et celle de 200 chevaux à 40 700€. Toujours moins que le Peugeot 3008 hybride rechargeable de 225 chevaux et ses 46 400€ minimum.

L'Esprit Alpine en haut de gamme

Pour ceux qui aiment le look sportif, le fameux « Esprit Alpine » peut se combiner à la finition Techno. Il coûte alors 38 800€ avec le moteur Mild Hybrid de 160 chevaux ou 42 100€ avec l'E-Tech de 200 chevaux. Dans la finition Iconic avec ce même moteur de 200 chevaux, l'addition atteint 44 900€. Notez que la finition Iconic ajoute des jantes alliage de 20 pouces Effie diamantées noir, la peinture bi-ton avec toit noir, les barres de toit chromées, les feux arrière à LED à effet moiré 3D, le siège conducteur électrique avec fonction massage, les sièges avant chauffants, le hayon motorisé, la caméra 3D vision 360 et le régulateur de vitesse adaptatif stop & go.

En location, l'Austral démarre à 330€ par mois pour la version 130 chevaux avec un premier loyer de 5000€ et l'Esprit Alpine E-Tech de 200 chevaux à 410€ par mois avec le même premier loyer. Les commandes sont ouvertes.