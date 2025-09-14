MTX Tatra V8 : la supercar belle comme un camion

Il suffit d’évoquer son nom pour sentir les effluves de sable chaud, et se projeter dans les dunes du Dakar que Tatra a remporté à 6 reprises dans la catégorie des camions. Mais si aujourd’hui la marque tchèque est essentiellement connu pour ses poids lourds, il n’en a pas toujours ainsi, loin de là, puisque la marque a fabriqué des voitures pendant plus d’un siècle, dont d’assez incroyables berlines à moteur V8 à l’arrière.

C’est ainsi que, à coups d’inventions parfois loufoques, mais souvent très crédibles et plutôt en avance, Tatra a traversé plus ou moins tranquillement le XXe siècle, de l’empire austro-hongrois à un autre empire, communiste celui-là, jusqu’en 1990. Le mur tombe cette année-là et le bloc de l’Est s’effondre. Skoda, l’autre Tchèque se jette dans les bras de celui qui est son partenaire depuis quelque temps : l’Allemand Volkswagen.

En mauvaise posture après la chute du mur

Tatra, lui, reste seul, en tentant tant bien que mal de fabriquer et vendre sa berline 613 au milieu du souffle de liberté, mêlé de tumulte, qui a envahi le pays, en s'essayant même à l’export vers l’Angleterre, mais en vain. Las, rien ne va plus. La production s’effondre et, en plus, les commandes gouvernementales du temps du communisme sont annulées. La direction du constructeur déprime, jusqu’à un coup de fil.

Allo, c’est Métalex. Avec ses préparations, le carrossier s’est fait un nom dans le sport auto des pays de l’Est (qui a bel et bien existé). Il a aussi décapsulé une Skoda Favorit pour la transformer en cabriolet. En cette fin 90, il a une autre idée : concevoir une supercar entièrement tchèque. Et comme le seul moteur un tant soit peu puissant du pays est signé Tatra, il est logique de faire appel à la firme de Kopřivnice, siège de la marque. Une ville qui, en occidental dans le texte, se traduit tout simplement par Tatra.

Le constructeur est évidemment partant et voit dans cette opportunité l’occasion de se refaire une image, au-delà des camions et du Dakar qui l’ont transformé en constructeur de poids lourds exclusivement. Alors Tatra accepte de donner ses moteurs à Metalex à condition que son nom soit donné à la voiture. Le carrossier, beaucoup moins connu que le constructeur, accepte volontiers et seules trois petites lettres permettront de savoir qu’il est partie prenante dans la naissance de ce qui deviendra la MTX Tatra V8.

Elle est présentée au salon de Prague en 1991 et dans les rues de la ville pour une série de photos. On est à la limite de l’émeute, tant les Tchèques sont fiers de l’auto. Côté design, rien d’extravagant, la ligne est lisse comme un galet, les feux escamotables à l’avant, issus d’une BMW Série 8, en rajoutent dans cette sobriété.

Le châssis en carbone supporte donc un V8 à plat Tatra qui délivre, au choix, 220 ou 300 ch pour pointer à 265 km / h. Devant l’emballement de la foule, la décision est prise : 300 exemplaires seront fabriqués, au prix de 2,7 millions de couronnes tchèques, qui représentent 110 000 euros d’aujourd’hui. C’est peu en 2025 pour une telle auto, mais c’est énorme dans la République tchèque de 1991, ou les dernières Ferrari Mondial s’achetaient 400 000 couronnes.

Trop chère et trop rare

Ce prix élevé, auquel s’ajoute l’image de Tata, inexistante sur la planète auto et seulement présente dans l’univers des camions, et, cerise sur le gâteau, l’absence d’une distribution à l’international, auront raison du projet.

Sur les 300 exemplaires prévus, seuls quatre seront fabriqués et pas toujours vendus puisque l’un se trouve au musée de la marque et qu’un autre a été expédié aux États-Unis sans moteur. Tatra va continuer de fabriquer quelques rares grandes berlines 700 jusqu’en 1998, sans trop de succès, avant de se concentrer sur les camions. Le constructeur fabrique toujours 2 000 de ces engins 4X4 ou 6X6 par an. Des camions qui ont bâti cette réputation dont il n’est jamais sorti. Dakar quand tu nous tiens.