Nissan annonce une usine de batteries et un SUV électrique

Les constructeurs se sont-ils entendus en amont pour parler de futur et d'électromobilité ? En effet, les grandes annonces s'enchaînent en ce moment. Renault, Volvo, et maintenant Nissan, le tout la même semaine ! La marque nippone, membre de l'alliance avec Renault, est bien implantée au Royaume-Uni, où elle y possède notamment une usine (Sunderland).

C'est donc fort logiquement que le plan d'investissement "EV36Zero", annoncé ce matin, se concentre sur l'Angleterre. Et au délà de la désormais sempiternelle promesse de la neutralité carbone (quasiment tous les constructeurs communiquent désormais sur cet objectif qui, on le rappelle, est sous le coup d'une interdiction en France).Nissan va investir un milliard de livres pour créer une usine de production de batteries avec son partenaire chinois Envision AESC, qui avait repris l'activité batteries de Nissan en 2017.

Le but est de produire 9 GWh de batteries dans un premier temps, avant d'atteindre les 35 GWh d'ici 2030. C'est à peu près la capacité moyenne pour une usine de batteries en Europe.

Et ce n'est pas tout : sur le milliard de livres investi, 423 millions serviront au la conception et au lancement d'un nouveau SUV électrique sur la base de la plateforme CMF-EV de l'alliance, notamment utilisée pour la nouvelle Renault Mégane eVision. Une cousine japonaise, donc, qui entraînera la création de 900 emplois dans l'usine de Sunderland, où Nissan prévoit d'en assembler quelque 100 000 unités par an. Il s'agira du second SUV électrique pour Nissan sur la base de cette plateforme après l'Ariya, dont les livraisons ont été retardées. Et selon la presse anglaise, il s'agirait ni plus ni moins que du remplaçant de la Leaf, qui changerait ainsi de carrosserie, tout comme la Mégane...