Nouveautés électriques de Renault : suivez les annonces ce mercredi sur Caradisiac

Luca de Meo aime communiquer ! Le directeur général du Losange enchaîne les conférences de presse pour montrer que Renault est en pleine transformation. Après celle de janvier, qui a posé les bases de la refonte du groupe, puis celle de début mai, dédiée aux dernières nouveautés de la maison mère, en voici une troisième, nommée Renault EWays.

Cette conférence est consacrée à la stratégie du groupe pour le marché de l'électrique, avec la volonté de se positionner "à l'avant-garde de la technologie et de la mobilité" et surtout de "rendre le véhicule électrique abordable, rentable et populaire".

On nous annonce ainsi une présentation détaillée des technologies, des motorisations et plates-formes, des batteries et du développement de la gamme. Une présentation complète donc ! Luca de Meo sera d'ailleurs accompagné de plusieurs membres de l'état-major du groupe, dont Gilles le Borgne, patron de l'ingénierie, et Clotilde Delbos, responsable de Mobilize, la marque des nouvelles mobilités.

Renault a toutefois déjà pris les devants en faisant de grosses annonces ces dernières semaines. Il a ainsi officialisé la création d'ElectriCity, son pôle industriel dédié à la production des électriques dans le Nord de la France, et la signature du partenariat avec le chinois Envision pour la construction d'une usine géante de batteries.

On espère apprendre et voir de nouvelles choses au cours de cette conférence EWays, notamment du côté des futurs modèles. Ce pourrait être l'occasion d'avoir les premières images officielles sans camouflage de la Mégane électrique et d'avoir enfin la confirmation de la renaissance de la 4L en tant qu'électrique pas chère.

Rendez-vous donc demain dès 11 heures sur Caradisiac pour suivre un live des grandes annonces de cette conférence.

À lire en attendant sur Caradisiac

- Renault annonce la construction d'une usine géante de batteries à Douai

- ElectriCity, le nouveau pôle industriel électrique de Renault en France

- Renault Mégane électrique : les premières images officielles