Nissan dévoile le nouveau X-Trail

La grande phase de renouvellement des produits importants de Nissan en Europe ne fait que commencer. Le Juke était une première étape avant l'arrivée des plus gros modèles, tels que le Qasqhai. Mais avant cela, nous découvrons le X-Trail de quatrième génération, au design particulièrement musclé. (Ces images sont celles de la version américaine "Rogue").

Le plus gros changement est à l'avant : les phares relativement classique de l'ancien modèle sont abandonnés au profit d'un double éclairage, proche de ce qui se fait sur le Juke. La filiation entre les modèles est donc plus évidente que par le passé. Les feux LED sont de série sur tous les niveaux de finition. L'arrière, lui, est plus consensuel et évolue plus en douceur, même si Nissan a clairement travaillé le design de façon à obtenir des arrètes plus marquées.

L'écran incrusté dans la planche de bord disparaît au profit d'un plus grand affichage tactile 9 pouces au format "tablette". L'instrumentation est quant à elle numérique avec un écran de 12,3 pouces, surmonté d'un affichage tête haute couleur de 10 pouce. La climatisation trois zones automatique est, elle aussi, présente.

Le nouveau X-Trail propose des petites astuces intéressantes comme l'ouverture sans clé aux quatre portes, l'ouverture à 90° des portes arrière pour un meilleur accès ou encore une toute nouvelle sellerie censée être taillée pour le support optimal du dos.

Les aides à la conduite sont nombreuses sur le nouveau X-Trail, dans le cadre du "Nissan Safety Shield" : freinage d'urgence avec détection de piétons, avertissement d'angles morts, alerte collision arrière, assistant de maintien dans la voie, feux de route automatiques, freinage arrière automatique... et le fameux assistant ProPilot, qui permet de bénéficier d'un niveau intermédiaire de conduite auonome sur voie rapide.

Plus d'informations à venir...