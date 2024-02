Nissan : le nouvel Interstar se distingue

Interstar, le retour ! Quelques années après avoir été remplacé par le NV 400, le grand fourgon de Nissan reprend son nom d'origine… tout en gardant un même ADN, celui du Renault Master. Le nouvel Interstar est en effet le clone parfait du prochain Master, qui sera lancé dans quelques semaines. Seul l'avant, et quelques éléments à bord, démarque le Nissan du Renault. La face avant reste très verticale mais adopte une calandre peut-être un peu plus sobre que celle très imposante voire agressive du Master. Cette calandre est la signature de l'Interstar avec l’énorme logo Nissan surmonté du nom du véhicule. Au moins, on sait à qui l'on a affaire…

Pour le reste, c'est tout pareil que le Renault. Ce Nissan sera directement lancé avec deux motorisations, Diesel et électrique. Pour le Diesel, un bloc unique sera décliné en plusieurs puissances et sera disponible avec une boîte de vitesses automatique à neuf rapports.

En tout électrique, il s’appellera Interstar-e et sera le premier grand fourgon électrique de la marque et sera proposé avec deux tailles de batteries. La première, de 40 kWh, apportera une autonomie d’environ 200 kilomètres et pourra être rechargée de 10 à 100 % en moins de quatre heures avec le chargeur embarqué de 22 kW, en option. La seconde, d'une capacité utile de 87 kWh, donnera une autonomie de plus de 460 kilomètres. L'Interstar sera équipé de série de nombreux système de sécurité, dont le freinage d'urgence, l'alerte de somnolence ou le système de surveillance de la pression des pneus.

Jusqu'à 2 tonnes de charge utile

Côté utilitaire, l'Interstar va être décliné en de multiples versions, fourgons de différentes tailles, cabine approfondie, châssis, bennes ou plateau. Les fourgons sont équipés d'une porte latérale coulissante plus large de 4 centimètres par rapport à l'ancienne version. Côté charge utile, la version Diesel permet jusqu’à près de 2 tonnes, tandis que la version électrique accepte 1,6 tonne, uniquement sur la version 4 tonnes de PTAC qui peut être conduite avec le permis B. Sur les fourgons, les volumes utiles iront de 11 à 22 m³ avec une caisse grand volume.

L'Interstar sera commercialisé dès ce mois de mars pour les premières livraisons à la fin de l'été. Il bénéficiera de la garantie Nissan de 5 ans ou 160 000 kilomètres, ou de 8 ans ou 160 000 kilomètres pour la batterie de l’Interstar-e. Les tarifs n'ont pas été communiqués.